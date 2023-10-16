Україну атакують потужна злива та сніг: де буде найгірша погода

Кілька днів поточного тижня литимуть сильні дощі практично у всіх областях. Погода в Україні стане значно холоднішою.

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Погода в Україні – нашу державу атакують потужна злива та сніг/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень, з 16 по 22 жовтня, буде контрастною. Відбуватиметься коливання температури повітря та атмосферного тиску, очікуються дощі різної інтенсивності.

Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що в Україні переважатиме циклонічна діяльність, а це призведе до того, що практично по всій території нашої держави пройдуть дощі.

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Розподіл температур повітря буде нерівномірним. На південь держави впливатимуть теплі повітряні маси, тому там буде тепліше. У той же час на територію західних і північних областей періодично буде надходити холодне повітря з півночі. Тому денна температура повітря коливатиметься від +4…+6 градусів Цельсію на крайній півночі до +21…+23 °С на півдні й у Криму.

Погода в Україні 16 жовтня

У перший день тижня, 16 жовтня, нашу країну накриють потужні дощі, особливо сильними вони будуть вранці та ввечері в центральних і північних областях.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, вдень +8…+13°С. У західних та північно-західних областях вночі +2…+7°С, вдень +6…+11°С.

Погода в Україні 16 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 жовтня

У вівторок, 17 жовтня, спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Невеликі короткочасні дощі будуть тільки вночі та вранці на Півночі Лівобережжя.

Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6°С, у західних областях місцями до -2°С, вдень +8...+13°С.

Погода в Україні 17 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 жовтня

У середу, 18 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не очікується. Невеликі дощі будуть вранці та вдень у північних та місцями центральних областях. В усіх інших областях істотних опадів у денний період не передбачається.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7°С, вдень +9...+14°С, у південній половині місцями до +17°С.

Погода в Україні 18 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 жовтня

У четвер, 19 жовтня, сильні дощі накриють Україну вночі. Вони будуть йти у південних областях та у Приазов'ї. Вдень опадів слід очікувати у західних та центральних регіонах, а у карпатському регіоні дощі місцями будуть дуже значні. У північних та східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями будуть тумани.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у південних областях південної чверті, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, вдень +9…+14°С. У південних областях та в Криму вночі +7…+12 °С, вдень +14…+19 °С.

Погода в Україні 19 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 жовтня

У п'ятницю, 20 жовтня, дощова погода лише посилиться. По всій території нашої держави будуть опади, подекуди дуже значні. На Поліссі навіть очікується мокрий сніг.

Вітер у північних та західних областях північно-східний, у південних та східних областях південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +3°С на північному заході країни до +15 °С у південній половині. Вдень у північних та західних областях +3…+8 °С, у південних, центральних та східних регіонах +12…+23 °С.

Погода в Україні 20 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 жовтня

У суботу, 21 жовтня, дощі й холодна погода залишатимуться у північних, західних та східних областях. А от у центральних та південних областях погода трішки зміниться – там буде досить тепло і переважно без опадів.

Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі розподілиться наступним чином: від +2…+7 °С у північних та західних областях до +11…+16°С на півдні країни. Вдень максимальні значення температури досягнуть +5…+12 °С, у південній половині та в Криму +22…+27 °С.

Погода в Україні 22 жовтня

У неділю, 22 жовтня, невеликий, подекуди помірний дощ буде у північних областях нашої держави. У всіх інших регіонах опадів не очікується.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С, у південних та західних областях +13…+18 °С.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Також раніше синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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