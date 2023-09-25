Температура повітря опуститься до -23 градусів: прогноз погоди в Україні на жовтень

Погода в Україні у жовтня стане холоднішою і країну накриють сильні морози. У деяких регіонах температура повітря опуститься до -23. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на жовтень
В Україні у жовтні середня місячна температура складає 6-13 градусів тепла. У Карпатах вона буде нижча - 4-5 градусів тепла. У деякі дні, коли в країні буде найтепліше, температура повітря підвищиться до 26-34 градусів тепла, у Криму до 35 градусів тепла, а в гірській місцевості до 20-21 градуса тепла.
У дні, коли буде найхолодніше, температура повітря опуститься до 4-16 градусів морозу, на території північних, центральних та східних областей - до 17-23 градусів морозу, а на півдні Криму - 0-3 градуси тепла.
"Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями в Карпатах та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір’ї Карпат до 129 мм", - йдеться у повідомленні.
Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.
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