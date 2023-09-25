Температура повітря опуститься до -23 градусів: прогноз погоди в Україні на жовтень

Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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Прогноз погоди в Україні на жовтень 2023 / фото: pexels

Погода в Україні у жовтня стане холоднішою і країну накриють сильні морози. У деяких регіонах температура повітря опуститься до -23. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на жовтень

В Україні у жовтні середня місячна температура складає 6-13 градусів тепла. У Карпатах вона буде нижча - 4-5 градусів тепла. У деякі дні, коли в країні буде найтепліше, температура повітря підвищиться до 26-34 градусів тепла, у Криму до 35 градусів тепла, а в гірській місцевості до 20-21 градуса тепла.

У дні, коли буде найхолодніше, температура повітря опуститься до 4-16 градусів морозу, на території північних, центральних та східних областей - до 17-23 градусів морозу, а на півдні Криму - 0-3 градуси тепла.

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"Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями в Карпатах та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір’ї Карпат до 129 мм", - йдеться у повідомленні.

Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму.

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.

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