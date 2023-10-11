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"Бабине літо" буде коротким: синоптик назвала дату, коли в Україну повернеться холоднеча

Ангеліна Підвисоцька
11 жовтня 2023, 23:26 оновлено 11 жовтня, 23:29
За даними синоптика, після "бабиного літа" в Україну повернуться дощі, а температура повітря буде опускатися нижче 0 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на жовтень / фото: pexels

Погода в Україні восени цього року буде по справжньому осінньою. Це "бабине літо" буде недовгим. Воно триватиме всього 3-4 дні. Про це заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє Українське радіо.

За її даними, справжня осінь увірвалася в Україну 1-2 жовтня. Тоді країну накрило сильне похолодання, випав перший сніг і почалися заморозки. Однак зараз в Україну повертається тепло. Це "бабине літо" триватиме до 15 жовтня.

"До 15 жовтня ми будемо мати температурні показники від 18 до 22-23 градусів вдень. Нічна температура також 5-10 градусів, подекуди до 12", - каже Наталія Голеня.

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Після цього в Україну повернеться холоднеча і прийде вона з північного заходу через Балтію і країни Скандинавії. Тоді країну накриють дощі, а температура повітря сильно знизиться.

Очікується, що після 20 жовтня нічна температура повітря буде нижче 0 градусів, а денна 5-8 градусів.

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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