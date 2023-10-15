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Випаде мокрий сніг і дощ, налетить вітер: погода в Україні на тиждень

Альона Вороніна
15 жовтня 2023, 16:19 оновлено 15 жовтня, 16:19
Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Погода, дождь, осень, природа
Погода в Україні – випаде мокрий сніг і дощ та налетить вітер/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень, з 16 по 22 жовтня, буде досить холодною і з дощами. Сильніше похолодання почнеться уже з понеділка, 16 жовтня.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко у Facebook. Вона зазначає, що у понеділок максимальна температура повітря ледь досягатиме +7+12 градусів, на півдні нашої країни -до +15 градусів.

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"Трохи тепла ще припаде на Луганщину, місцями до +20 градусів. Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей. У Карпатах можливий мокрий сніг", – повідомила Діденко.

За її словами, весь тиждень погода уже відповідатиме сезону – буде холодно і з періодичними дощами та рвучким вітром. Коли буде затишшях, то спостерігатимуться тумани.

У Києві в понеділок, 16-го жовтня, буде дощ і різке похолодання, вдень лише близько +10 градусів. Найсильніше дощ буде йти у ніч на понеділок та вранці, а до обіду він послабшає.

Погода в Україні 16 жовтня

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 16 жовтня, по всій Україні очікується дощова погода. Найсильніший дощ литиме у Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +17 градусів за Цельсієм. При цьому найтепліше буде на сході держави. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +12 градусів.

Погода в Украине 16 октября
Погода в Україні 16 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 жовтня

У вівторок, 17 жовтня, погодні умови різко зміняться. Майже по всій території держави опадів не очікується, невеличкий дощ може випасти лише подекуди у Харківській та Донецькій областях.

Але погода при цьому стане ще холоднішою, ніж у попередній день. Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +15 градусів, а вночі – від -2 до +7 градусів. Мінусові температури вночі спостерігатимуться у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Погода в Украине 17 октября
Погода в Україні 17 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 жовтня

У середу, 18 жовтня, місцями невеликі дощі будуть у п’яти областях – Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській. В інших регіонах опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від +7 до +17 градусів, вночі – від -2 до +9.

Погода в Украине 18 октября
Погода в Україні 18 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 жовтня

У четвер, 19 жовтня, дощів по всій території України не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +8 до +17 градусів, вночі – від +1 до +8.

Погода в Украине 19 октября
Погода в Україні 19 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 жовтня

У п’ятницю, 20 жовтня, дощова погода знову повернеться. Дощі литимуть по всій території України, крім півдня. Температура повітря коливатиметься від +10 до +22 градусів, вночі – від +5 до +12 градусів.

Погода в Украине 20октября
Погода в Україні 20 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Голеня назвала дату, коли в Україну повернеться холоднеча. За даними синоптика, після "бабиного літа" в Україну повернуться дощі, а температура повітря буде опускатися нижче 0 градусів.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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