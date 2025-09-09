Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

Ви дізнаєтеся:
У середу, 10 вересня, в Україні очікується нетиповий розподіл тепла. Найхолоднішими регіонами стануть південь країни та Закарпаття. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За прогнозом, на півдні України та на Закарпатті температура повітря коливатиметься в межах +20…+24°С. Це досить незвично для територій, які зазвичай вважаються найтеплішими.
На решті території України повітря прогріється до +23…+28 °C. Дощі очікуються лише на півдні країни, причиною яких стане невеликий циклон над Чорним морем. До того ж там прогнозують сильний східний вітер.
"Більша частина території України опиниться завтра у сухій повітряній масі, буде без опадів", - зазначила Діденко.
Погода у Києві
У Києві 10 вересня очікується суха та тепла погода. Температура повітря становитиме +26...+27 градусів.
"Проте не забуваємо, що в холодку і в нічні години вже не липень - прохолодно", - нагадала синоптикиня.
Якою погода в Україні буде впродовж тижня
Погода в Україні буде переважно теплою завдяки підвищенню атмосферного тиску, повідомив синоптик Ігор Кібальчич. На початку тижня атмосферні фронти зі сходу та циклонічна активність над Чорним морем принесуть короткочасні грозові дощі у більшості регіонів.
Після 10 вересня та на вихідних розвиток потужного антициклону у північно-східній частині Європи підвищить атмосферний тиск. Опади в Україні припиняться, а температура буде на 3-5 °C вищою за кліматичну норму.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 9 вересня в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, особливо у західних областях. На Закарпатті та Прикарпатті можливий туман.
Також 8 вересня у Києві та області пронісся сильний шторм із потужними дощами, що затопили дороги, підземні переходи та навіть супермаркети. На Київщині блискавка спричинила пожежу у селі Хотянівка.
Крім цього, ранішке Діденко розповідала, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря в Україні очікується із 7-го вересня.
