Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

В Україні очікується нетиповий розподіл тепла 10 вересня.

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня / Фото: freepik.com

У середу, 10 вересня, в Україні очікується нетиповий розподіл тепла. Найхолоднішими регіонами стануть південь країни та Закарпаття. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, на півдні України та на Закарпатті температура повітря коливатиметься в межах +20…+24°С. Це досить незвично для територій, які зазвичай вважаються найтеплішими.

На решті території України повітря прогріється до +23…+28 °C. Дощі очікуються лише на півдні країни, причиною яких стане невеликий циклон над Чорним морем. До того ж там прогнозують сильний східний вітер.

"Більша частина території України опиниться завтра у сухій повітряній масі, буде без опадів", - зазначила Діденко.

Температура в Україні / Фото: Наталія Діденко

Погода у Києві

У Києві 10 вересня очікується суха та тепла погода. Температура повітря становитиме +26...+27 градусів.

"Проте не забуваємо, що в холодку і в нічні години вже не липень - прохолодно", - нагадала синоптикиня.

Прогноз опадів / Фото: Наталія Діденко

Якою погода в Україні буде впродовж тижня

Погода в Україні буде переважно теплою завдяки підвищенню атмосферного тиску, повідомив синоптик Ігор Кібальчич. На початку тижня атмосферні фронти зі сходу та циклонічна активність над Чорним морем принесуть короткочасні грозові дощі у більшості регіонів.

Після 10 вересня та на вихідних розвиток потужного антициклону у північно-східній частині Європи підвищить атмосферний тиск. Опади в Україні припиняться, а температура буде на 3-5 °C вищою за кліматичну норму.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

