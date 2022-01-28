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Українців попередили про небезпечну погоду 28 січня: оголошено штормове попередження

28 січня 2022, 09:23
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Сьогодні погода в Україні формуватиметься під впливом циклону Marie. Його атмосферні фронти принесуть опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

погода, сильний вітер
Україну сьогодні накриє сильний вітер / Фото Reuters

Погода в Україні у п'ятницю, 28 січня, зіпсується. Очікується сильний вітер. Синоптик оголосив штормове попередження.

Як повідомляє пресслужба ДCНС, сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах хуртовина (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 28 січня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей значна сніголавинна небезпека (3 рівень небезпеки).

Як повідомляє синоптик Укргідрометцентру в Facebook, сьогодні погода в Україні буде формуватися під впливом циклону Marie, центр якого розташовується на Півночі, і його атмосферні фронти принесуть опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

"Західний вітер поширить більш теплу повітряну масу на більшу частину території, де швидкості вітру будуть досягати штормових відміток", - йдеться у повідомленні.

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У більшості областей 28 січня очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

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В Україні оголошено штормове попередження / facebook.com/UkrHMC

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на Лівобережжі 5-10° морозу, вдень у Криму 1-6° тепла). У Карпатах сніг, хуртовина пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 5-10° морозу.

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Погода в Україні 28 січня 2022 / facebook.com/UkrHMC

Як повідомляв Главред, погода в Україні до кінця січня здивує снігопадами. 28 січня по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу.

читайте такожЯкою буде погода в Україні в лютому 2022: синоптик назвав найтепліші та найхолодніші дніСиноптик прогнозував, що в лютому середня місячна температура повітря буде близька до норми - на рівні 0-4 градусів нижче нуля, в Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму - близько 1° з позначкою плюс.

Також прогнозують в лютому місячну кількість опадів в 22-40 міліметрів, в Карпатах, Закарпатті, горах Криму - 52-75 міліметрів, на переважній більшості західних і південно-західних територій - менше норми, а на інших - близько норми.

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