Українців попередили про небезпечну погоду 28 січня: оголошено штормове попередження

Сьогодні погода в Україні формуватиметься під впливом циклону Marie. Його атмосферні фронти принесуть опади, переважно у вигляді мокрого снігу.
Погода в Україні у п'ятницю, 28 січня, зіпсується. Очікується сильний вітер. Синоптик оголосив штормове попередження.
Як повідомляє пресслужба ДCНС, сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах хуртовина (I рівень небезпеки, жовтий).
Крім того, 28 січня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей значна сніголавинна небезпека (3 рівень небезпеки).
Як повідомляє синоптик Укргідрометцентру в Facebook, сьогодні погода в Україні буде формуватися під впливом циклону Marie, центр якого розташовується на Півночі, і його атмосферні фронти принесуть опади, переважно у вигляді мокрого снігу.
"Західний вітер поширить більш теплу повітряну масу на більшу частину території, де швидкості вітру будуть досягати штормових відміток", - йдеться у повідомленні.
У більшості областей 28 січня очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на Лівобережжі 5-10° морозу, вдень у Криму 1-6° тепла). У Карпатах сніг, хуртовина пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 5-10° морозу.
Як повідомляв Главред, погода в Україні до кінця січня здивує снігопадами. 28 січня по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу.
читайте такожЯкою буде погода в Україні в лютому 2022: синоптик назвав найтепліші та найхолодніші дніСиноптик прогнозував, що в лютому середня місячна температура повітря буде близька до норми - на рівні 0-4 градусів нижче нуля, в Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму - близько 1° з позначкою плюс.
Також прогнозують в лютому місячну кількість опадів в 22-40 міліметрів, в Карпатах, Закарпатті, горах Криму - 52-75 міліметрів, на переважній більшості західних і південно-західних територій - менше норми, а на інших - близько норми.
Читайте також:
- Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022
- Весна вже в лютому: українці дізналися несподіваний прогноз до кінця зими
- Якою буде погода в Україні навесні 2022: на киян чекає класичний березень, сирий квітень і холодний травень
- Україну заллє дощами: з'явився "крижаний" прогноз на весну 2022
- Прогноз на півроку: якою буде погода в Києві навесні, влітку і восени 2022