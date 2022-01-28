Різко похолодає до -21°: українці дізналися крижаний прогноз з морозними датами

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В Україні у лютому рівень середньої місячної температури повітря становить 0-5 градусів морозу, на високогір'ї Карпат -6 ° C, на півдні Одеської області, в Криму та Закарпатті місцями 1-4° тепла.

Як розповіли в Українському гідрометцентрі, абсолютним мінімумом температури повітря температури вважається – 24-39 градусів нижче нуля, на півдні Одеської області і в Криму – 15-23 градусів з відміткою мінус.

Абсолютним максимумом температури повітря вважається 12-20 градусів вище нуля, на півдні, Вінницькій та Прикарпатській місцями + 21-24 градусів.

Середній місячний обсяг опадів - 22-49 міліметрів, на Закарпатті, в Карпатах, горах Криму – 53-89, на високогір'ї – 104-108 міліметрів.

Прогноз на лютий 2022

За прогнозом, в лютому очікується середня місячна температура повітря близькою до норми. Вона буде на рівні 0-4 градусів нижче нуля, в Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму - близько 1° з позначкою плюс.

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Також прогнозують в лютому місячну кількість опадів в 22-40 міліметрів, в Карпатах, Закарпатті, горах Криму - 52-75 міліметрів, на переважній більшості західних і південно-західних територій - менше норми, а на інших - близько норми.

Коли чекати різкого похолодання

За даними радара Ventusky, вже наступного тижня очікується різке похолодання. Температура повітря опуститься нижче -20 градусів.

Згідно з прогнозом, в ніч на 4 лютому на півночі Черніївської та Сумської областей прогнозується до -21 градуса.

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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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