Україну заллє дощами: з'явився "крижаний" прогноз на весну 2022

У нинішньому році весна очікується прохолодніше, ніж минулорічна.
З'явився детальний прогноз погоди в Україні відразу на кілька місяців вперед - до літа.
У нинішньому році весна очікується прохолодніше, ніж минулорічна, але з великою кількістю сонячних днів і опадів, повідомляється на порталі Wisemeteo.
Складено детальний прогноз погоди на весну по містах України.
Одеса
Погода в березні:
Середня температура складе + 4 градуси. Сильні опади не очікуються.
Погода в квітні:
До 29 квітня температура коливатиметься від +4... +14 градусів. На початку місяця очікується прохолодна, волога погода.
Погода в травні:
Місяць буде холодним. Середня температура очікується близько + 15 градусів. Найтеплішим днем місяця буде 30 травня, коли температура підніметься до +21 градуса. Опадів у травні не очікується.
Харків
Погода в березні:
Середня температура повітря складе + 3 градуси.
Погода в квітні:
До 3 квітня температура коливатиметься на рівні +2... +11 градусів. На початку місяця очікується прохолодна, суха погода. А в середині прогнозують невелику кількість опадів, більшість з них випаде 17 квітня.
Погода в травні:
Середня температура травня становитиме + 14 градусів. Найтеплішим днем місяця буде 19 травня з температурою +21 градус, найхолодніший день – 21 травня з середньодобовою температурою близько +6 градусів. Опади в травні будуть помірними.
Львів
Погода в березні:
Середня температура повітря очікується на рівні + 4 градусів. Опади якщо і будуть, то мінімальні.
Погода в квітні:
Середня температура очікується близько + 8 градусів. До кінця місяця можливе підвищення температури до + 11.
Погода в травні:
Середня температура повітря складе близько +13 ... +16 градусів. Також Цього місяця очікується близько 12 днів з опадами.
Дніпро
Погода в березні:
Середня температура повітря очікується на рівні + 3 градусів. Рясних опадів не очікується.
Погода в квітні:
Середня температура місяця очікується близько + 10 градусів. До кінця місяця можливе підвищення температури до + 12. В середньому в цьому місяці очікується кілька днів з опадами.
Погода в травні:
З 1 по 10 травня середня температура повітря складе близько +14 градусів. У травні очікується більше опадів, ніж у квітні. Відносна вологість повітря буде високою - більше 59%.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.
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