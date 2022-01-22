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Україну заллє дощами: з'явився "крижаний" прогноз на весну 2022

22 січня 2022, 16:04

У нинішньому році весна очікується прохолодніше, ніж минулорічна.

потепління, весна, тепло
/ pti4ka-feniks.livejournal.com

З'явився детальний прогноз погоди в Україні відразу на кілька місяців вперед - до літа.

У нинішньому році весна очікується прохолодніше, ніж минулорічна, але з великою кількістю сонячних днів і опадів, повідомляється на порталі Wisemeteo.

Складено детальний прогноз погоди на весну по містах України.

Одеса

Погода в березні:

Середня температура складе + 4 градуси. Сильні опади не очікуються.

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Погода в квітні:

До 29 квітня температура коливатиметься від +4... +14 градусів. На початку місяця очікується прохолодна, волога погода.

Погода в травні:

Місяць буде холодним. Середня температура очікується близько + 15 градусів. Найтеплішим днем місяця буде 30 травня, коли температура підніметься до +21 градуса. Опадів у травні не очікується.

Харків

Погода в березні:

Середня температура повітря складе + 3 градуси.

Погода в квітні:

До 3 квітня температура коливатиметься на рівні +2... +11 градусів. На початку місяця очікується прохолодна, суха погода. А в середині прогнозують невелику кількість опадів, більшість з них випаде 17 квітня.

Погода в травні:

Середня температура травня становитиме + 14 градусів. Найтеплішим днем місяця буде 19 травня з температурою +21 градус, найхолодніший день – 21 травня з середньодобовою температурою близько +6 градусів. Опади в травні будуть помірними.

Львів

Погода в березні:

Середня температура повітря очікується на рівні + 4 градусів. Опади якщо і будуть, то мінімальні.

Погода в квітні:

Середня температура очікується близько + 8 градусів. До кінця місяця можливе підвищення температури до + 11.

Погода в травні:

Середня температура повітря складе близько +13 ... +16 градусів. Також Цього місяця очікується близько 12 днів з опадами.

Дніпро

Погода в березні:

Середня температура повітря очікується на рівні + 3 градусів. Рясних опадів не очікується.

Погода в квітні:

Середня температура місяця очікується близько + 10 градусів. До кінця місяця можливе підвищення температури до + 12. В середньому в цьому місяці очікується кілька днів з опадами.

Погода в травні:

З 1 по 10 травня середня температура повітря складе близько +14 градусів. У травні очікується більше опадів, ніж у квітні. Відносна вологість повітря буде високою - більше 59%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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