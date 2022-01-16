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Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022

16 січня 2022, 08:52

За словами народного синоптика, потеплішає тільки 24 квітня, на православний Великдень.

погода
Мороз в Україні навесні / pixabay

Погода в Україні буде морозною і сніжною до травня місяця. За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, який помер у жовтні минулого року, українцям доведеться довго чекати настання весни.

"Весна буде холодна до самого травня і волога, пізня. Морози в березні тримаються до кінця місяця. Заморозки в квітні, а іноді і нічні морози можливі до середини квітня. У травні помірно тепла погода", - писав у своїй книзі Горбань, передає Сьогодні.

Погода в березні 2022

На третьому тижні березня 2022 року буде сніжна погода, а також дощі і морози.

На початку і кінці березня буде відносно тепло і без опадів.

Погода в квітні 2022

У квітні прохолодна погода, очікуються опади у вигляді дощів і нічні заморозки. Але в кінці місяця прийде справжня, тепла весна.

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Потеплішає на Великдень

"Ймовірно, такий день буде 24 квітня, на православний Великдень", - зазначав синоптик.

Початок теплого травня трохи засмутить дощами, але в другій половині буде тепла і суха погода.

Через кілька днів дощів настане спека в кінці травня.

Читайте також, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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