Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022

За словами народного синоптика, потеплішає тільки 24 квітня, на православний Великдень.
Погода в Україні буде морозною і сніжною до травня місяця. За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, який помер у жовтні минулого року, українцям доведеться довго чекати настання весни.
"Весна буде холодна до самого травня і волога, пізня. Морози в березні тримаються до кінця місяця. Заморозки в квітні, а іноді і нічні морози можливі до середини квітня. У травні помірно тепла погода", - писав у своїй книзі Горбань, передає Сьогодні.
Погода в березні 2022
На третьому тижні березня 2022 року буде сніжна погода, а також дощі і морози.
На початку і кінці березня буде відносно тепло і без опадів.
Погода в квітні 2022
У квітні прохолодна погода, очікуються опади у вигляді дощів і нічні заморозки. Але в кінці місяця прийде справжня, тепла весна.
Потеплішає на Великдень
"Ймовірно, такий день буде 24 квітня, на православний Великдень", - зазначав синоптик.
Початок теплого травня трохи засмутить дощами, але в другій половині буде тепла і суха погода.
Через кілька днів дощів настане спека в кінці травня.
Читайте також, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.
Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.
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