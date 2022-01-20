Якою буде погода в Україні навесні 2022: на киян чекає класичний березень, сирий квітень і холодний травень

Синоптик озвучив прогноз погоди на весну в Києві / колаж ua.depositphotos.com

Погода в Києві навесні 2022 року буде в основному прохолодною та сонячною. У порівнянні з минулим роком весна в столиці буде менш сухою і більш холодною, а середня температура повітря складе близько восьми градусів тепла.

Як повідомляє портал wisemeteo.com, навесні 2022 року буде 37 днів з температурою вище +10 градусів і 43 дні, коли стовпчики термометрів опустяться нижче +8 градусів.

Погода в Києві в березні 2022 року

Березень буде класичним весняним місяцем. Перша типова для сезону температура прогнозується 1 березня, що раніше, ніж минулого року. Середня температура повітря складе +2 градуси. Опади будуть короткочасними.

Прогноз погоди на квітень 2022 року в Києві

Температурний фон місяця буде високим, прогнозує синоптик. До 3 квітня температура коливатиметься від +1 до +8 градусів.

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На початку місяця очікується тепла, волога погода. В деякі дні стовпчик термометра підніматиметься до +16 градусів, що нижче, ніж у квітні 2021 року. Опадів буде небагато, більшість з них випаде приблизно 5 квітня.

Погода в Києві в травні 2022 року

Середня температура травня 2022 року становить +13 градусів. Найтеплішим днем місяця буде 29 травня з температурою +22 градуси, найхолоднішим днем буде 3 травня з середньодобовою температурою близько +4.

Прогноз погоди на травень 2022 року менш сприятливий, ніж у тому ж місяці минулого року.

Опади в травні будуть помірними. Синоптик прогнозує шість днів з опадами, в основному в період з 17 по 22 травня.

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Як повідомляв Главред, погода в Україні влітку 2022 буде фантастичною. Засмагати можна буде вже з червня, а спека протримається до першої половини серпня.

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