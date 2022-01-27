В Україну йде потужний циклон Marie

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі дні очікується небезпечною. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, на Україну насувається потужний циклон Marie, який принесе з собою сильний вітер, опади і мокрий сніг.

"Атмосферні фронти циклону зумовлять опади у вигляді снігу, мокрого снігу, а на півдні - з дощем - вже найближчої п'ятниці, 28 січня. Можливе місцями налипання мокрого снігу", - зазначає синоптик.

Вітер очікується південно-західного напрямку з переходом до штормового в західних і північних областях. У центрі, на Сході і півдні залишиться помірним, проте у вихідні посилиться до 20 метрів в секунду.

Найближчої ночі температура триматиметься на мінусових позначках у східних, центральних, південних областях на рівні 3...8 градусів нижче нуля, на Сумщині та Харківщині - до мінус 8...11 градусів. А за день по країні підвищиться до нуля, на півдні - до 1...4 градусів тепла.

У Києві 28 січня буде вітряно зі снігом, мокрим снігом, можливе налипання мокрого снігу.

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Синоптик зазначила, що в цілому погода буде "стрімка, бурхлива, проте адекватна українському клімату".

Погода на вихідні

У суботу, 29 січня, на більшій частині території стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 3 градусів вище нуля. Найтепліше буде на півдні. Вночі буде 0...-4. Найхолодніше буде в східних областях.

Опади у вигляді снігу вночі прогнозують на заході, протягом доби – на півночі та на сході. На решті території - без істотних опадів. Вітер - 7-12 метрів в секунду.

У неділю, 30 січня, синоптики прогнозують вдень майже у всіх регіонах температуру 0...2 градуси вище нуля. У Карпатах - + 2 ... +4 градуси. Вночі на заході очікується -1...-4 градуси, в центрі і на півночі -2...-4 градуси, на сході - до -3...-5 градусів, на півдні - від -2 до -5 градусів.

Протягом доби очікується мокрий сніг майже по всій Україні. Зокрема, на півдні протягом доби йтиме сніг з дощем. А на сході вдень без істотних опадів, вночі - сніг.

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