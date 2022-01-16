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Весна вже в лютому: українці дізналися несподіваний прогноз до кінця зими

16 січня 2022, 20:49
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Друга десятиденка лютого буде в Україні весняною, прогнозує Володимир Деркач.

C найближчого понеділка почнеться потепління
В Україні прогнозують потепління в лютому / liveinternet.ru

В Україні прогнозується зима з опадами і короткими періодами не надто тріскучих морозів, розповів народний синоптик Володимир Деркач.

В інтерв'ю для Газети Волинь він також анонсував теплий початок весни.

Погода в січні

Друга декада першого місяця нового року почнеться нетривалим похолоданням. А далі термометр вдень буде показувати 0 градусів Цельсія, вночі буде трохи холодніше. Закінчиться цей проміжок помірними опадами. В останні десять днів січня теж не варто очікувати сильних морозів. Правда, всередині цієї декади температура трохи знизиться. Невеликі опади посиляться на 1-2 дні.

Погода в лютому

На початку місяця посиляться опади. А ближче до кінця декади температура почне підніматися. Тому друга десятиденка буде мало не весняною. Тільки день-два в цьому проміжку очікуються дійсно холодними. Потепління зачепить останню декаду лютого, а далі стовпчик термометра знову опуститься.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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прогноз погоди Володимир Деркач Погода в Україні
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