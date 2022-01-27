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Україну завалить снігом: погода до кінця січня буде морозною

27 січня 2022, 21:54

Метеорологи обіцяють снігопади та невелике потепління на вихідних.

погода
Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця січня здивує снігопадами. 28 січня, по всій Україні очікуватимуться опади у вигляді снігу. Однак, в деяких регіонах температура повітря буде тепліше.

Протягом цілого дня у всіх регіонах України очікуватиметься значний снігопад.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень від 0 до + 2, а вночі - від 0 до +1;
  • на півночі вдень від 0 до -2, а вночі - від -1 до 5;
  • на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -7 до -9;
  • на півдні вдень від +1 до +3, а вночі - від -1 до -3;
  • у центрі вдень від 0 до + 2, а вночі - від -1 до -3.

Погода в Києві

У столиці протягом дня погода, як і в інших регіонах очікуватиметься сніг. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до + 2, а вночі - від -1 до +1.

Погода в суботу 29 січня

Вже в суботу, 29 січня, метеорологи обіцяють сонячну погоду з температурою повітря до -1 вдень у більшій частині України. Похмурість і невеликий сніг продовжить йти тільки в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Сумській областях і на Донбасі.

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Погода в неділя, 30 січня

У неділю в Одесі встановиться плюсова температура, протягом дня йтиме мокрий сніг. У Херсоні та Миколаєві очікують температуру повітря до 0 градусів і невеликий сніг. Західна і центральна області будуть сніговими, тому бажаючі провести вихідний на сімейній прогулянці, можуть захопити з собою санки.

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Погода в понеділок, 31 січня

У західних і східних регіонах температура складе -1 -3, а в північних і центральних близько -2 -4.

Одеська, Херсонська та Миколаївська області прогріються до +2.

Дрібний сніг і дощ зі снігом будуть характерні для всіх регіонів.

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Як раніше повідомляли, в Україні до кінця січня очікується холодна погода, місцями прогнозуються відчутні морози, розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

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