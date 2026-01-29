Тернопільщину атакують сильні морози: коли температура впаде до -21

На дорогах Тернопільської області буде ожеледиця.

Погода в Тернополі 30 січня / фото: pixabay

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 30 січня, буде хмарною. Вночі очікуються невеликі опади, які припиняться вдень. Також можлива слабка ожеледь. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що вітер завтра буде північно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря впродовж доби у області складатиме 0…-5 градусів, у місті Тернопіль прогнозується -1…-3 градуси.

Синоптики також попередили про метеорологічні явища. Так, 30 січня по всій області на дорогах буде ожеледиця. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Крім того, вже у неділю, 1 лютого, Тернопільщину накриє значне похолодання. Температура опуститься до -16…-21 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Зниження температури в Україні

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що починаючи з 30 січня в Україні очікується відчутне зниження температури.

За її прогнозом, в ніч на 31 січня вже буде -12…-17 градусів.

"Початок лютого буде без опадів, тому що вже очікуємо антициклон. Може бути більше прояснень", - додала вона.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко заявляла, що зміна погоди почнеться вже в п'ятницю, 30 січня. Температура повітря протягом дня впаде до - 2...- 8 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні в лютому 2026 року, в цілому, відповідатиме нормі. У більшості регіонів — на 1,5° вище норми.

Водночас, погода в Черкаській області наступного тижня буде морозною. Температура повітря буде опускатись до 27 градусів морозу.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

