Тернопільщину атакують сильні морози: коли температура впаде до -21

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі у п’ятницю
- Коли прийдуть сильні морози
Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 30 січня, буде хмарною. Вночі очікуються невеликі опади, які припиняться вдень. Також можлива слабка ожеледь. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що вітер завтра буде північно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря впродовж доби у області складатиме 0…-5 градусів, у місті Тернопіль прогнозується -1…-3 градуси.
Синоптики також попередили про метеорологічні явища. Так, 30 січня по всій області на дорогах буде ожеледиця. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Крім того, вже у неділю, 1 лютого, Тернопільщину накриє значне похолодання. Температура опуститься до -16…-21 градусів.
Зниження температури в Україні
Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що починаючи з 30 січня в Україні очікується відчутне зниження температури.
За її прогнозом, в ніч на 31 січня вже буде -12…-17 градусів.
"Початок лютого буде без опадів, тому що вже очікуємо антициклон. Може бути більше прояснень", - додала вона.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко заявляла, що зміна погоди почнеться вже в п'ятницю, 30 січня. Температура повітря протягом дня впаде до - 2...- 8 градусів.
Синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні в лютому 2026 року, в цілому, відповідатиме нормі. У більшості регіонів — на 1,5° вище норми.
Водночас, погода в Черкаській області наступного тижня буде морозною. Температура повітря буде опускатись до 27 градусів морозу.
Читайте також:
- Путін дав час до квітня: в ОП розкрили плани росіян щодо Донбасу
- "Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні
- Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причину
Про персону: Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред