Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг

Юрій Берендій
29 січня 2026, 17:01
Черкаську область у найближчі дні накриє різке похолодання з ультраполярними морозами, які на початку лютого можуть сягнути до 27 градусів нижче нуля.
Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг
Прогноз погоди Черкаська область - коли накриє мороз -27 градусів / Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Яким буде прогноз погоди в Черкаській області на тиждень
  • Коли буде нова хвиля морозів
  • Коли чекати на потепління

Погода в Черкаській області наступного тиждень буде морозною. Температура повітря буде підніматись до 27 градусів морозу. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у дописі в Facebook.

Синоптик попереджає, що в період з 1 по 4 лютого очікується надходження ультраполярного повітря з району Карського моря.

"На Черкащині очікується стрімке похолодання з сильними нічними морозами 20-27º. Є ймовірність, що саме в цей період холод досягне максимуму нинішньої зими", - повідомив він.

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг
/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

Прогноз погоди для Черкас 29 січня - прогноз погоди для Черкаської області 29 січня

За словами Віталія Постриганя, 29 січня стане найтеплішим днем тижня.

"Надходження теплої та вологої повітряної маси з Балкан сприяє збереженню туманів, при температурі повітря 1-2° тепла опади випадають у вигляді дощу та мокрого снігу", - вказав він

Прогноз погоди для Черкас 30 січня - прогноз погоди для Черкаської області 30 січня

Він повідомив, що вже у п’ятницю, 30 січня, розпочнеться перебудова атмосферних процесів — припиниться надходження тепла, а південний циклон, рухаючись через Чорне море на південний схід, затягне за собою холодне повітря. Дощі поступово зміняться мокрим снігом і снігом, найбільш інтенсивним у південних районах області, з можливим приростом снігового покриву до 3–6 см.

"Температура вночі 3° морозу - 2° тепла, вдень зниження температури до 4-9° морозу. А значить, вся вода, що накопичилася на дорогах та тротуарах, замерзне, і перетвориться на ковзанку", - попередив він.

Прогноз погоди для Черкас 31 січня - прогноз погоди для Черкаської області 31 січня

У суботу, 31 січня, опади поступово припиняться, температура повітря вночі знизиться до 10–15 градусів морозу, вдень становитиме 8–13 градусів морозу, на дорогах збережеться ожеледиця.

Прогноз погоди для Черкас 1-4 лютого - прогноз погоди для Черкаської області 1-4 лютого

Синоптик зазначив, що З 1 по 4 лютого Черкаська область перебуватиме під впливом скандинавського антициклону Daniel, який принесе сухе й морозне повітря північними вітрами.

Коли Черкащину накриє мороз -27 градусів - на улицях буде каток і випаде сніг
/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

За умов ясного неба ультраполярний холод посилить нічне вихолоджування, через що температура вночі опускатиметься до 22–27 градусів морозу, а вдень коливатиметься в межах 15–22 градусів морозу. На неочищених ділянках доріг і надалі зберігатиметься ожеледиця.

"За попередніми прогностичними розрахунками, термометри на "режимі" сильних морозів триматимуться недовго. У середині наступного тижня Атлантика спробує послабити ультраполярний натиск. Утепляємось, тримаємося", - резюмує він.

Коли варто очікувати послаблення морозів - думка експерт

Як писав Главред, після короткого потепління в Україну знову насувається різке похолодання, і в окремих регіонах температура може опускатися до –28 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, хвиля холоду поступово посилюватиметься та пошириться на всю територію країни.

Найнижчі температури очікуються в період з 1 по 4 лютого, коли вночі стовпчики термометрів можуть показувати –20…–28 градусів і навіть нижче. Найсильніші морози прогнозують у північних областях, зокрема в Києві.

"У Києві пік морозів очікується 1-2 лютого. Послаблення морозів - з 5 лютого", - написала вона.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Як попереджає ДСНС, у більшості областей прогнозують сильні морози, які можуть стати небезпечними. У зв’язку з цим рятувальники оголосили червоний рівень загрози.

Загалом погодні умови в лютому 2026 року відповідатимуть кліматичній нормі, а в більшості регіонів температура навіть перевищуватиме середні багаторічні показники приблизно на 1,5 градуса. Такий прогноз на завершальний місяць зими оприлюднили синоптики Укргідрометцентру.

Водночас протягом 29 січня на території Києва та Київської області зберігатиметься ускладнена погодна ситуація. Метеорологи попереджають про небезпечні атмосферні явища та закликають бути особливо обережними.

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області.

Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

