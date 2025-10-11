'Натяк на повернення тепла': відомо, коли осіння холоднеча може відступити

Синоптик сказав, що дощів в Україні стане значно менше.

Коли в Україну повернеться тепло / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода найближчими днями

Коли в Україні потеплішає

Погода в Україні після 20 жовтня може стати теплішою, але найближчими днями температура навпаки знизиться. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

Погода в Україні 12 жовтня

За його словами, у неділю, 12 жовтня, завдяки втручанню європейського антициклону, дощів стане значно менше.

Він прогнозує, що температура вночі становитиме +4…+9 градусів, а вдень +10…+15 градусів.

Погода 12 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 13 жовтня

Водночас, у понеділок, на думку синоптика, холодний атмосферний фронт з півночі "проявить себе невеликими дощами та відкриє шлях осінній холоднечі". Температура вночі становитиме +2...+7 градусів, а вдень буде +5...+10 градусів.

"Така низька температура затримається як мінімум на весь наступний тиждень", - йдеться у повідомленні.

Однак, Постригань додав, що у прогностичних моделях є натяк на повернення тепла після 20 жовтня.

Погода 13 жовтня / фото: meteoprog

Потепління в Україні

Синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що в Україну в жовтні прийде бабине літо.

За його прогнозом, воно пройде в другій половині жовтня.

"І бабине літо буде не одне, їх очікуємо кілька", - наголосив синоптик.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 11 жовтня буде дощовою та вітряною. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+11 градусів.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що погода в Україні 11-12 жовтня порадує незначним теплом, але в більшості областей очікується щільна хмарність та дощі.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що у наступні дві доби очікується розвиток північно-західних циркуляційних умов в атмосфері над Східною Європою.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

