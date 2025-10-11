'Натяк на повернення тепла': відомо, коли осіння холоднеча може відступити

Ви дізнаєтесь:
Погода в Україні після 20 жовтня може стати теплішою, але найближчими днями температура навпаки знизиться. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.
Погода в Україні 12 жовтня
За його словами, у неділю, 12 жовтня, завдяки втручанню європейського антициклону, дощів стане значно менше.
Він прогнозує, що температура вночі становитиме +4…+9 градусів, а вдень +10…+15 градусів.
Погода в Україні 13 жовтня
Водночас, у понеділок, на думку синоптика, холодний атмосферний фронт з півночі "проявить себе невеликими дощами та відкриє шлях осінній холоднечі". Температура вночі становитиме +2...+7 градусів, а вдень буде +5...+10 градусів.
"Така низька температура затримається як мінімум на весь наступний тиждень", - йдеться у повідомленні.
Однак, Постригань додав, що у прогностичних моделях є натяк на повернення тепла після 20 жовтня.
Потепління в Україні
Синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що в Україну в жовтні прийде бабине літо.
За його прогнозом, воно пройде в другій половині жовтня.
"І бабине літо буде не одне, їх очікуємо кілька", - наголосив синоптик.
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 11 жовтня буде дощовою та вітряною. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+11 градусів.
Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що погода в Україні 11-12 жовтня порадує незначним теплом, але в більшості областей очікується щільна хмарність та дощі.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що у наступні дві доби очікується розвиток північно-західних циркуляційних умов в атмосфері над Східною Європою.
Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
