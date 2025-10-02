Температура опуститься до -1: деякі області України окутає справжній холод

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у п’ятницю
- В яких областях можливий мороз вночі
Погода в Україні у п’ятницю, 3 жовтня, буде сухою, без дощів, а подекуди навіть визирне сонце. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"3 жовтня повсюди в Україні без опадів. Не так просто з температурою повітря. Хоча вона почне підвищуватися на півночі", - йдеться у повідомленні.
За її словами, на півдні, сході, у Дніпропетровщині та Полтавщині вдень буде +14…+19 градусів. У центрі на Вінниччині, Черкащині - від +10 до +14 градусів. На півночі потепліє до +10…+13 градусів.
Водночас, найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня там передбачається +8…+11 градусів.
"Найближчої ночі дуже холодно, 0…+4 градуси, місцями до 1 морозу. Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході навіть до сильного", - зауважила Діденко.
Погода в Києві
У Києві в п’ятницю стане тепліше, передбачається до +12 градусів, а в суботу аж до +14 градусів.
"Надалі, хоч і не дуже холодно, проте стримані +10…+13 градусів. І за це дякуємо", - підсумувала синоптикиня.
Коли в Україні можливе потепління
Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха вважає, що наприкінці цього тижня в південно-східній частині України може покращитись погода, а температура - зрости.
За її прогнозом, температура повітря вдень може піднятись до +14…+20 градусів тепла.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявляли, що погода в Україні 2 жовтня буде холодною, а місцями навіть сніжною. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у західних, Житомирській та Вінницькій областях.
Кандидатка географічних наук Віра Балабух розповіла, що Україною будуть ширитись повені. Це буде траплятися не лише в Одесі, а й в інших містах, навіть у Києві.
З даних MkWeather також відомо, що зима 2025-2026 в Україні буде рекордно холодною. Синоптики прогнозують сильні морози та багато снігу.
