Температура опуститься до -1: деякі області України окутає справжній холод

Синоптикиня також попередила про сильний, рвучкий вітер.

https://glavred.net/synoptic/temperatura-opustitsya-do-1-nekotorye-oblasti-ukrainy-okutaet-nastoyashchiy-holod-10703219.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у п’ятницю

В яких областях можливий мороз вночі

Погода в Україні у п’ятницю, 3 жовтня, буде сухою, без дощів, а подекуди навіть визирне сонце. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"3 жовтня повсюди в Україні без опадів. Не так просто з температурою повітря. Хоча вона почне підвищуватися на півночі", - йдеться у повідомленні. відео дня

За її словами, на півдні, сході, у Дніпропетровщині та Полтавщині вдень буде +14…+19 градусів. У центрі на Вінниччині, Черкащині - від +10 до +14 градусів. На півночі потепліє до +10…+13 градусів.

Водночас, найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня там передбачається +8…+11 градусів.

"Найближчої ночі дуже холодно, 0…+4 градуси, місцями до 1 морозу. Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході навіть до сильного", - зауважила Діденко.

Погода в Україні 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві в п’ятницю стане тепліше, передбачається до +12 градусів, а в суботу аж до +14 градусів.

"Надалі, хоч і не дуже холодно, проте стримані +10…+13 градусів. І за це дякуємо", - підсумувала синоптикиня.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україні можливе потепління

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха вважає, що наприкінці цього тижня в південно-східній частині України може покращитись погода, а температура - зрости.

За її прогнозом, температура повітря вдень може піднятись до +14…+20 градусів тепла.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявляли, що погода в Україні 2 жовтня буде холодною, а місцями навіть сніжною. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Кандидатка географічних наук Віра Балабух розповіла, що Україною будуть ширитись повені. Це буде траплятися не лише в Одесі, а й в інших містах, навіть у Києві.

З даних MkWeather також відомо, що зима 2025-2026 в Україні буде рекордно холодною. Синоптики прогнозують сильні морози та багато снігу.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред