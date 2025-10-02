Київ та інші міста може затопити: експертка попередила про руйнівну негоду

Що дізнаєтесь:
Україною будуть ширитись повені. Це буде траплятися не лише в Одесі, а й в інших містах, навіть у Києві. Про це заявила кандидатка географічних наук Віра Балабух у коментарі Телеграфу.
Причиною цього є зміна клімату та забудова у містах. Чим вища температура повітря, тим більше вологи буде утримуватись, що зумовить появу сильних злив. Такі дощі найчастіше зустрічаються влітку.
"Це загальна тенденція - у Києві, Берліні, Італії чи Китаї. Це фізика: тепліше повітря - більше вологи - сильніші дощі", - каже вона.
Такі опади, як в Одесі, можуть зустрічатися раз у 10 років. Під час такого стихійного метеорологічного явища за кілька годин буде випадати місячна норма.
Подібні опади зустрічались і у Львові у липні цього року. Вони можуть бути у будь-якому місті України. Однак саме у містах наслідки є найбільш руйнівними.
"Ми все забудовуємо, асфальтуємо, і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде більше. Тому потрібно готуватись уже зараз", - попередила експертка.
Негода в Одесі - що відомо
Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури. 1 жовтня школярі навчалися дистанційно.
У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.
Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.
Згодом стало відомо, що в Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб, усі вони загинули. Це було дві жінки, та чоловіка та 8-річна дівчинка.
