Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Сніг, дощ та мороз накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
1 жовтня 2025, 19:44
1255
У Львові буде найхолодніше. Там температура повітря опуститься до +2 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 2 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • У яких областях будуть лити дощі та сніг

Погода в Україні 2 жовтня буде холодною, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Там очікуються сильні заморозки на поверхні ґрунту - 0-3 градуси.

відео дня
погода в Украине 2 октября
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 2 жовтня на півночі та в центральній частині країни буде дуже холодно - 6-10 градусів тепла. На сході та півдні температура повітря виросте до 14-18 градусів тепла. Вдень дощі будуть на півночі.

"У Києві 2-го жовтня очікується дощ та дуже холодно, +8 градусів. Одягайтеся майже по зимовому і на мокру погоду. Трохи треба померзнути - надалі в Києві поволі теплішатиме, а потім й усій Україні", - йдеться у повідомленні.

На заході потеплішає після 5 жовтня. А на сході та півдні буде згодом тепло - +20 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 2 жовтня

В Україні 2 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі в Україні. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Щодо температури вночі 1-6° тепла, але зверніть увагу, що у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°, в денні годин 5-10° тепла, на Закарпатті до 13°; на півдні та сході країни очікуємо вночі 4-9°, вдень 12-17°. Також на високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 2 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+19 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+8 градусів.

погода 2 октября
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: meteoprog

Погода 2 жовтня у Києві

У Києві 2 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі близько 5° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 2 октября
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

20:59Війна
З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

20:53Світ
"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

20:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Останні новини

20:59

НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

20:53

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФВідео

20:50

Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

20:45

Як ви вішаєте туалетний папір: лише одна деталь видає справжній характер

20:41

Весняний врожай не підведе: сприятливі дні осінньої посадки цибулі під зимуВідео

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
20:29

Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

20:22

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударівФото

19:55

"Хороших сценаріїв для Кремля немає": за якої умови Китай може відмовитись від Росії

19:51

Де заховані три сови: лише 1% людей пройде головоломку за 10 секунд

Реклама
19:47

Оптимальні оберти двигуна: простий лайфхак, як реально заощадити на "механіці"

19:44

Сніг, дощ та мороз накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

19:24

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

19:22

У Криму - паливна катастрофа: введено нові обмеження, бензин зникає з АЗС

19:13

Мобілізація 60+ - в Генштабі пояснили, які категорії громадян призвуть до армії

19:10

Навіщо Трамп клянчить собі Нобелівську премію мируПогляд

19:04

"Мріяв познайомитися": Олександра Кучеренко зважилася на зміни в житті

19:03

У декількох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетикиВідео

19:00

Навіщо океанам сіль та як зміна солоності може зробити полюси непридатними для життя

18:46

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

18:37

Вигляд може бути оманливим: в Україні знайшли отруйний "білий" грибВідео

Реклама
18:19

Що потрібно змінити для покращення якості сну – вчені назвали два фактори

18:12

"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по ДніпруФотоВідео

17:48

Інерція проти людства: що буде, коли Земля перестане обертатися

17:46

Як сказати українською "ізолента": слова, про які майже ніхто не знаєВідео

17:09

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про "таємну" директиву та кого візьмуть першими

17:04

Одразу в лікарню: голлівудський актор протестував удар Олександра Усика

17:03

Уб'ють бур'яни і земля відпочине: які сидерати посіяти на городі восениВідео

16:43

Почнуться фінансові проблеми і не тільки: суворі заборони та прикмети 2 жовтня

16:41

Головний життєвий виклик: що вам судилося подолати за роком народження

16:21

Зникне перша зі столу: рецепт шикарної закуски з печериць

15:57

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

15:56

Дивний скрип під капотом автомобіля: як вирішити проблему

15:48

Рахунки за світло стануть значно меншими: як прати одяг, щоб зекономитиВідео

15:35

Чи реально зробити блекаут у Москві - в Генштабі оцінили заяву Зеленського

15:19

Які речі категорично не можна прати в пральній машині: експерти радять

15:02

Яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли

14:53

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

14:49

Щоб не ремонтувати авто: водіям сказали, коли потрібно робити заміну антифризуВідео

14:26

Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

14:10

Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

Реклама
14:01

Ідеальний живіт: Леся Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури після пологівВідео

13:56

Красиві та милозвучні: які жіночі імена приносять щастя

13:42

Тільки один шлях: в Кремлі прокоментувати ідею зустрічі Путіна і Зеленського

13:32

Зрадник, який звільняв невільників: дилема Івана Сірка, яку не вирішили досі

13:28

Справжня бомба: не просто макарони, а справжній шедевр на вечерюВідео

13:21

Мрія Путіна про демілітаризацію України стала його кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Україні хочуть знизити зарплати: у Раді зробили заяву

12:48

Красунчик-блондин: Пономарьов показав, як виглядав 25 років тому

12:38

"Танцюристи" океану: чи є краби в Україні та чому вони ходять боком

12:37

Ворог масовано пішов вперед: військовий повідомив про нову операцію РФ на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти