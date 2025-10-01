Сніг, дощ та мороз накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

У Львові буде найхолодніше. Там температура повітря опуститься до +2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: pixabay

Якою буде погода вночі 2 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

У яких областях будуть лити дощі та сніг

Погода в Україні 2 жовтня буде холодною, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Там очікуються сильні заморозки на поверхні ґрунту - 0-3 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 2 жовтня на півночі та в центральній частині країни буде дуже холодно - 6-10 градусів тепла. На сході та півдні температура повітря виросте до 14-18 градусів тепла. Вдень дощі будуть на півночі.

"У Києві 2-го жовтня очікується дощ та дуже холодно, +8 градусів. Одягайтеся майже по зимовому і на мокру погоду. Трохи треба померзнути - надалі в Києві поволі теплішатиме, а потім й усій Україні", - йдеться у повідомленні.

На заході потеплішає після 5 жовтня. А на сході та півдні буде згодом тепло - +20 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 2 жовтня

В Україні 2 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі в Україні. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Щодо температури вночі 1-6° тепла, але зверніть увагу, що у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°, в денні годин 5-10° тепла, на Закарпатті до 13°; на півдні та сході країни очікуємо вночі 4-9°, вдень 12-17°. Також на високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 2 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+19 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: meteoprog

Погода 2 жовтня у Києві

У Києві 2 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі близько 5° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

