Сніг, морози та вітер: синоптик попередила про зміни погоди на вихідних

Віталій Кірсанов
24 квітня 2026, 13:09
За попередніми прогнозами, перше більш-менш "по-справжньому тепле" повітря в Україні очікується з 5 травня.
Синоптик попередила про зміни погоди на вихідних / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Ви дізнаєтеся:

  • Прогноз погоди від Наталії Діденко
  • Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Останні вихідні квітня принесуть українцям різкі перепади: від сонця і тепла в суботу до снігу, штормового вітру та похолодання в неділю.

Про це в соцмережах написала синоптик Наталка Діденко.

Зокрема, у суботу, 25 квітня, вночі опадів не буде, проте можливі заморозки. Вдень невеликі дощі пройдуть на півночі країни, решта території відпочине від опадів, місцями визирне сонце. Температура повітря підніметься до +11+15 градусів, а на півдні та в західних областях — до +14+18.

У неділю, 26 квітня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Вдень похолоднішає до +9+12 градусів, але південь, схід і частина центру - Дніпропетровщина, Полтавщина та Черкащина - ще утримають дуже теплу погоду з +15+19. Фронт принесе опади, переважно дощ. На заході країни через різке похолодання можливий навіть сніг.

Обидва дні в Україні буде дмухати поривчастий західний і північно-західний вітер зі штормовими поривами. Синоптик закликала бути обережними.

У Києві в суботу вдень вітер також буде поривчастим, а в неділю посилиться до штормового. Вночі 25 квітня буде холодно, можливі невеликі заморозки. Вдень у суботу пройде невеликий дощ, але загалом буде тепло — до +13+15 градусів. У неділю фронт наблизиться до столиці, хмар стане більше, вітер посилиться, температура знизиться до +10.

"Зрозуміло, що такі метеометаморфози не залишать без уваги метеопатів, тому, пораючись у дворах або на балконах біля квіточок, сильно не нахиляйтеся і не бігайте, голова може вказати на зайву активність", - попередила Діденко.

За попередніми прогнозами, перше більш-менш "гідне тепло" в Україні очікується з 5 травня.

Про особу: Наталія Діденко

Наталія Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 25 квітня, в Україні не буде опадів. Лише в північних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-7 ° тепла. В Україні, крім західних, а також Житомирської, Вінницької та Одеської областей, прогнозуються заморозки.

У неділю, 26 квітня, вночі в більшості західних областей прогнозується дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Полтавській області. В ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до -3°С.

Крім того, у п'ятницю, 24 квітня, погода на Львівщині буде хмарною з проясненнями. Опадів у регіоні не прогнозується. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Також у п'ятницю, 24 квітня, погода в Україні буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Діденко. За її словами, дощі пройдуть лише у східних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Останні новини

15:10

Бічні кнопки смартфона мають приховані функції: чим вони корисні

14:57

Відчутне потепління завітає на Житомирщину, але радіти рано: чим засмутить погода

14:47

Трамп накинувся на принца Гаррі через візит до Києва: що він сказав

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 25 квітня: Тельцям — насолоджуватися, Близнюкам — вибір

14:10

"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
14:07

"Боженька мене вивіз": Повалій видала маячню про втечу з УкраїниВідео

14:06

Подружжя купило будинок наосліп і переїхало з міста до села: результат здивувавВідео

14:02

Розсада помідорів побіліла після пересадки у ґрунт: як врятувати майбутній урожай

13:53

В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

Реклама
13:47

Гороскоп на завтра, 25 квітня: Скорпіонам - суперечки, Рибам - подарунок

13:16

Актор стрічки "Ти - космос" Володимир Кравчук стане учасником нового випуску шоу "Я люблю Україну"

13:15

"Ти мені винна": Ані Лорак публічно поскаржилася на зухвалу доньку

13:09

Сніг, морози та вітер: синоптик попередила про зміни погоди на вихідних

13:05

Борщ і форшмак: чим Ярославський пригостив принца Гаррі в Києві

12:45

Новий сезон "Говорить вся країна Online": детектор брехні та резонансні історії

12:35

Голуби зникнуть з балкона назавжди: один простий спосіб, який реально працює

12:17

Господиня ділилася молоком з кошеням: воно виросло і не дає їй поїстиВідео

12:04

Китайський гороскоп на завтра, 25 квітня: Зміям — гнучкість, Щурам — сюрпризи

12:02

Буданов назвав єдність ключем до перемоги

12:00

Вбивства та інсульт: хто з учасників "Майстер Шеф" помер

Реклама
11:53

Дерево сили за датою народження: як його визначити і чи можна виростити вдома

11:52

Росія може напасти на НАТО за кілька місяців - прем'єр Польщі

11:34

Аж ніяк не "колокольчики": як правильно назвати ці ніжні сині квіти українською

11:26

Хлопчик під час прогулянки знайшов старовинну монету: її цінність вражає

11:20

РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

11:05

Боржемська засвітила обручку на підмізинному пальці: "Наміри щодо мене"

11:00

Як захистити собаку та кота від кліщів навесні: методи профілактики та зміцнення імунітету новини компанії

10:54

Кому молитися 25 квітня про гармонію в сім'ї: яке церковне свято

10:32

Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

10:08

Дрони РФ атакували балкер у Чорному морі: судно прямувало до України

09:54

"Стався напад": у відомого ведучого виявили пухлину в мозкуВідео

09:28

У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

09:21

Війна з Іраном з’їдає боєзапаси США швидше, ніж їх виробляють: чим це загрозливо

08:38

Приховували правду і втрачали позиції: Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУВідео

08:24

Трамп накинувся на принца Гаррі через заяву щодо України: що його так розлютило

08:10

Як війна з Іраном викрила слабке місце армії США: Невзлін розкрив подробиціПогляд

07:55

Трамп не проти: США можуть запросити Путіна на саміт G20 — WP

06:45

Росія завдала удару по Одесі: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та багато пораненихФото

05:33

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

05:09

Названі найкращі породи собак: підходять для сім'ї і не вимагають особливого доглядуВідео

Реклама
04:10

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з бібліотекарем за 43 с

04:00

Очікуються сильні шквали: небезпечна погода насувається на Тернопільщину

03:30

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — грошіВідео

03:00

Видаляє навіть стійкі плями: одна кнопка в пралці зробить одяг в рази чистішимВідео

02:15

Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

01:05

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

00:10

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

23 квітня, четвер
23:55

Як часто потрібно робити смартфону рестарт: експерти винесли вердиктВідео

23:34

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

23:17

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

