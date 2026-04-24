Сніг, морози та вітер: синоптик попередила про зміни погоди на вихідних

За попередніми прогнозами, перше більш-менш "по-справжньому тепле" повітря в Україні очікується з 5 травня.

Останні вихідні квітня принесуть українцям різкі перепади: від сонця і тепла в суботу до снігу, штормового вітру та похолодання в неділю.

Про це в соцмережах написала синоптик Наталка Діденко.

Зокрема, у суботу, 25 квітня, вночі опадів не буде, проте можливі заморозки. Вдень невеликі дощі пройдуть на півночі країни, решта території відпочине від опадів, місцями визирне сонце. Температура повітря підніметься до +11+15 градусів, а на півдні та в західних областях — до +14+18.

У неділю, 26 квітня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Вдень похолоднішає до +9+12 градусів, але південь, схід і частина центру - Дніпропетровщина, Полтавщина та Черкащина - ще утримають дуже теплу погоду з +15+19. Фронт принесе опади, переважно дощ. На заході країни через різке похолодання можливий навіть сніг.

Обидва дні в Україні буде дмухати поривчастий західний і північно-західний вітер зі штормовими поривами. Синоптик закликала бути обережними.

У Києві в суботу вдень вітер також буде поривчастим, а в неділю посилиться до штормового. Вночі 25 квітня буде холодно, можливі невеликі заморозки. Вдень у суботу пройде невеликий дощ, але загалом буде тепло — до +13+15 градусів. У неділю фронт наблизиться до столиці, хмар стане більше, вітер посилиться, температура знизиться до +10.

"Зрозуміло, що такі метеометаморфози не залишать без уваги метеопатів, тому, пораючись у дворах або на балконах біля квіточок, сильно не нахиляйтеся і не бігайте, голова може вказати на зайву активність", - попередила Діденко.

За попередніми прогнозами, перше більш-менш "гідне тепло" в Україні очікується з 5 травня.

Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 25 квітня, в Україні не буде опадів. Лише в північних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-7 ° тепла. В Україні, крім західних, а також Житомирської, Вінницької та Одеської областей, прогнозуються заморозки.

Погода 25 квітня / Фото: meteo.gov.ua

У неділю, 26 квітня, вночі в більшості західних областей прогнозується дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

Погода 26 квітня / Фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Полтавській області. В ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до -3°С.

Крім того, у п'ятницю, 24 квітня, погода на Львівщині буде хмарною з проясненнями. Опадів у регіоні не прогнозується. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Також у п'ятницю, 24 квітня, погода в Україні буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Діденко. За її словами, дощі пройдуть лише у східних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

