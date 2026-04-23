Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

Юрій Берендій
23 квітня 2026, 21:30
У Черкаській області найближчими днями очікується прохолодна та вітряна погода під впливом тилової частини циклону XIMENA, із нічними заморозками.
/ Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • На погоду в Черкаській області впливають пірнаючі циклони
  • На поверхні ґрунту можливі заморозки до мінус 5 градусів

Погода в Черкаській області в наступні кілька днів буде вітряною, вночі та вранці варто очікувати на заморозки. Про це повідомив Черкаський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики повідомляють, що на погодні умови в Україні починає впливати серія так званих пірнаючих циклонів — атмосферних вихорів, які швидко рухаються з півночі на південь і спричиняють різкі зміни погоди. Їх характерною рисою є надходження холодного арктичного повітря в тиловій частині циклону.

відео дня
/ Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

"Для кінця квітня це становить певну небезпеку: різке похолодання, при проясненнях вночі та вранці заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту, посилення вітру до небезпечних значень понад 15 м/с і стрес для рослинності. Черкащина сьогодні перебуває під впливом улоговини та атмосферних фронтів пірнаючого циклону з північного сходу, що зумовлює нестійку погоду", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погода в Черкаській області на 24-25 квітня.

За інформацією Черкаського обласного центру з гідрометеорології, 24–25 квітня під впливом тилової частини циклону XIMENA, що надходить із північного сходу, у регіоні очікується прохолодна, вітряна погода з мінливою хмарністю без істотних опадів.

24 квітня вдень місцями можливі пориви вітру до 15–17 м/с, уночі та вранці через прояснення і слабкий вітер прогнозуються заморозки в повітрі до 0–3 градусів, тоді як удень температура становитиме 7–12 градусів тепла.

25 квітня вночі стане дещо тепліше — 1–6 градусів вище нуля, однак на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0–5 градусів, а вдень завдяки західним повітряним потокам температура підвищиться до 10–15 градусів тепла.

"При сильному вітрі будьте обережні поблизу високих дерев, рекламних щитів!", - попереджають синоптики.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у п’ятницю, 24 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. Про це повідомляють синоптики регіонального гідрометцентру.

Водночас у Полтаві та області попереджають про небезпечні погодні явища: в ніч із 23 на 24 квітня можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі в межах 0–3 градусів морозу.

У Дніпрі та Дніпропетровській області 23 квітня очікується нестійка погода — з дощами, сильними поривами вітру та нічними заморозками.

Інші новини:

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області.

Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Черкаси погода прогноз погоди Черкаська область Черкащина Новини Черкаси Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні погода на вихідні Погода Черкаська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

20:55Війна
Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкою

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкою

20:27Україна
Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

20:00Світ
Реклама

Популярне

Більше
Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

Останні новини

21:58

Небезпечне сусідство: які рослини-загарбники витісняють інші квіти з саду

21:44

Вихідні з характером: які "примхи" підготувала погода для мешканцям Дніпра

21:30

Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

21:26

У чому Україна виявилася сильнішою за Росію на фронті: генерал назвав три фактори

20:55

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
20:47

Гігієна по-радянськи: чим користувалися в СРСР до появи туалетного паперу

20:41

250 мл у барабан і 90 °C: як позбутися цвілі в пральній машиніВідео

20:27

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкоюВідео

20:00

Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

Реклама
19:59

Постійна нестача грошей: які побутові звички та прикмети призводять до злиднів

19:25

Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

19:19

Сухий корм може зашкодити котові: ветеринар здивувала зізнаннямВідео

19:10

Як Європа ризикує знову потрапити в пастку РФ: Копитько назвав ризикиПогляд

18:58

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

18:45

Помилка коштує цілого статку: який колір огорожі відлякає покупця будинку

18:41

"Порятунку немає": Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати даліВідео

18:35

Турнірна таблиця УПЛ змінилася: як пройшов матч "Шахтар" — "Зоря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" - як правильно сказати українськоюВідео

18:06

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

17:57

Важить близько 5 кг: найменша жінка у світі виросла і змінилася

Реклама
17:56

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

17:39

3 заборони, які не можна порушувати у свято 24 квітня — прикмети

17:18

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

17:13

У даті народження приховано покликання людини: відповідь може здивувати

17:12

Сильні заморозки з штормовим вітром йдуть на Львівщину: коли погіршиться погода

17:11

Бруд накопичується не там, де всі думають: як почистити лійку душу

16:58

Лише чотири знаки зодіаку повністю розкриваються лише з віком - хто вони

16:41

Агресивний алкоголік: у Росії Лепсу добряче притиснули

16:37

Лінивий пиріг на сковорідці: рецепт шикарного десерту за 35 хвилин

16:19

"Складніша ціль": експерт попередив про нову небезпеку "Шахедів"

16:12

Гороскоп Таро на завтра, 24 квітня: Тельцям — чесність, Ракам — сповільнитися

16:03

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

16:00

Світу загрожує нова небезпека: майбутнє без людей виявилося реальним

15:49

"Ще є час": принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну

15:48

Китайський гороскоп на завтра, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

15:25

Майже 100 гривень на ціннику: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:21

Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

15:20

Загроза масованого обстрілу, РФ підняла в небо Ту-95: відомі терміни удару

14:59

ЄС розблокував пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро - на що підуть кошти

14:43

Вербували дітей: СБУ викрила спробу РФ здійснити теракти в українських школахФото

Реклама
14:32

"Я не буду говорити": український режисер здивував зарплатами акторів у кіно

14:29

Чотири найкорисніші гаджети для літніх людей: полегшують життя

14:28

Лаунж від Mastercard на Південному залізничному вокзалі в Києві продовжує приймати тисячі відвідувачів щомісяця новини компанії

14:26

В РФ небо затягнуло чорним димом: дрони СБУ завдали нищівного удару по НПС

14:03

Сумська публічно звернулася до сестри, з якою посварилася

13:53

Заморозки і мокрий сніг повертаються: коли негода вдарить по Полтавщині

13:28

Вкрали в "Укренерго" 447 мільйонів: викрито масштабну схему маніпуляційФото

13:15

Дівчина помітила дивну зачіску після сну: винуватець виявився поруч

13:09

Чи розпочне Білорусь війну проти України: генерал СБУ вказав на важливий нюанс

12:54

Живуть під щасливою зіркою: у які місяці народжуються найщасливіші люди

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти