Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

У Черкаській області найближчими днями очікується прохолодна та вітряна погода під впливом тилової частини циклону XIMENA, із нічними заморозками.

https://glavred.net/synoptic/silnye-morozy-i-veter-sinoptiki-predupredili-ob-udare-stihii-v-cherkasskoy-oblasti-10759100.html Посилання скопійоване

Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

На погоду в Черкаській області впливають пірнаючі циклони

На поверхні ґрунту можливі заморозки до мінус 5 градусів

Погода в Черкаській області в наступні кілька днів буде вітряною, вночі та вранці варто очікувати на заморозки. Про це повідомив Черкаський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики повідомляють, що на погодні умови в Україні починає впливати серія так званих пірнаючих циклонів — атмосферних вихорів, які швидко рухаються з півночі на південь і спричиняють різкі зміни погоди. Їх характерною рисою є надходження холодного арктичного повітря в тиловій частині циклону.

відео дня

Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

"Для кінця квітня це становить певну небезпеку: різке похолодання, при проясненнях вночі та вранці заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту, посилення вітру до небезпечних значень понад 15 м/с і стрес для рослинності. Черкащина сьогодні перебуває під впливом улоговини та атмосферних фронтів пірнаючого циклону з північного сходу, що зумовлює нестійку погоду", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погода в Черкаській області на 24-25 квітня.

За інформацією Черкаського обласного центру з гідрометеорології, 24–25 квітня під впливом тилової частини циклону XIMENA, що надходить із північного сходу, у регіоні очікується прохолодна, вітряна погода з мінливою хмарністю без істотних опадів.

24 квітня вдень місцями можливі пориви вітру до 15–17 м/с, уночі та вранці через прояснення і слабкий вітер прогнозуються заморозки в повітрі до 0–3 градусів, тоді як удень температура становитиме 7–12 градусів тепла.

25 квітня вночі стане дещо тепліше — 1–6 градусів вище нуля, однак на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0–5 градусів, а вдень завдяки західним повітряним потокам температура підвищиться до 10–15 градусів тепла.

"При сильному вітрі будьте обережні поблизу високих дерев, рекламних щитів!", - попереджають синоптики.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у п’ятницю, 24 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. Про це повідомляють синоптики регіонального гідрометцентру.

Водночас у Полтаві та області попереджають про небезпечні погодні явища: в ніч із 23 на 24 квітня можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі в межах 0–3 градусів морозу.

У Дніпрі та Дніпропетровській області 23 квітня очікується нестійка погода — з дощами, сильними поривами вітру та нічними заморозками.

Інші новини:

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області. Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред