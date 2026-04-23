Сильні заморозки з штормовим вітром йдуть на Львівщину: коли погіршиться погода

Руслана Заклінська
23 квітня 2026, 17:12
Синоптики запровадили помаранчевий рівень небезпеки.
Прогноз погоди на Львівщині на 24 квітня / / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода у Львівській області 24 квітня
  • Чи очікуються опади у цей день
  • Який рівень пожежної небезпеки в області

У п’ятницю, 24 квітня, погода на Львівщині буде хмарною з проясненнями. Опадів у регіоні не прогнозується. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нічна температура повітря різко впаде. Очікуються сильні заморозки в межах 0-5°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 9-14° тепла.

День мине без істотних опадів, проте синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища. Через сильні нічні заморозки по всій території області оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

Окрім нічного холоду, вдень мешканцям області варто готуватися до шквалів. Місцями пориви вітру сягатимуть штормових значень — 15-20 м/с.

Погода в Україні 24 квітня
Погода в Україні 24 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у Львові 24 квітня

У Львові п'ятниця буде хмарною з проясненнями. Вночі місто накриє сильний заморозок — температура впаде до 0-2°. Вдень у місті потеплішає до 11-13° тепла. Істотних опадів не передбачається.

Пожежна небезпека в екосистемах

Попри нічне похолодання, ситуація з пожежною небезпекою на Львівщині залишається загрозливою. На більшій частині території прогнозують 2-й та 3-й класи небезпеки.

Водночас на півночі області місцями очікується висока (4-й клас) та надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Погодні умови, за наявності джерел відкритого вогню, сприятимуть швидкому розповсюдженню пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на Львівщині 24 квітня
Пожежна небезпека на Львівщині 24 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Полтавській області. У ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до -3°С.

Також у Дніпрі та області у четвер, 23 квітня, очікується нестійка погода з дощами, поривчастим вітром і нічними заморозками.

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 23 квітня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1…+6°, місцями можливі заморозки на ґрунті до -3°, вдень — +10…+15°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

