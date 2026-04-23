Вихідні з характером: які 'примхи' підготувала погода для мешканцям Дніпра

Згідно з прогнозом синоптиків, протягом вихідних погода змінюватиметься від холодної до відносно теплої з переважанням хмарності.

Увечері неділі прогнозується сильний дощ

У Дніпрі очікуються заморозки 24–25 квітня

Температура коливатиметься від +2 до +17 градусів

У неділю прогнозують сильний дощ і похолодання

У найближчі вихідні в Дніпрі очікується різка зміна погодних умов: від нічних заморозків на старті дощового та вітряного завершення тижня. За даними сервісу Sinoptik, протягом трьох днів у регіоні збережеться нестабільний температурний фон, а хмарність поступово переважатиме над проясненнями.

П'ятниця: похолодання та сильний вітер

У п’ятницю, 24 квітня, у місті прогнозується прохолодна погода. У нічні та ранкові години температура повітря становитиме +2…+4 градуси, однак через вітер відчуватиметься як 0…-2. Протягом дня небо буде переважно хмарним, опади малоймовірні.

Максимальні показники температури сягнуть близько +9 градусів. Атмосферний тиск поступово зростатиме, що забезпечить відносну стабільність погодних умов до вечора.

Субота: хмарність та денне потепління

У суботу, 25 квітня, очікується певне потепління. У нічний період температура підніметься до +5…+6 градусів, а вдень повітря прогріється до +13. Попри це, небо залишатиметься похмурим.

Вітер буде помірним — до 4,1 м/с. Імовірність опадів упродовж доби залишатиметься низькою, тож день може стати найбільш комфортним для перебування на вулиці.

Неділя: штормовий вітер та дощ

Найбільш мінливою стане неділя, 26 квітня. Вранці очікується ясна та відносно тепла погода, однак уже в другій половині дня ситуація зміниться. Температура може піднятися до +17 градусів, після чого розпочнеться погіршення погодних умов: посилиться вітер до 7,7 м/с, небо затягнуть хмари.

Увечері прогнозується сильний дощ з імовірністю до 81%. Наприкінці доби температура знизиться до +6 градусів, а вологість повітря підвищиться до 90%.

Попередження про нічні заморозки та пориви вітру

У Дніпрі та Дніпропетровській області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, у нічні та ранкові години 24–25 квітня на території області, зокрема в місті Дніпро, очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а місцями і в повітрі до 0…-2°.

Крім того, 24 квітня у Дніпрі прогнозують посилення вітру. Очікуються пориви південно-західного вітру швидкістю 15–20 м/с, що може ускладнити перебування на вулиці та вплинути на роботу міської інфраструктури.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Полтавській області. У ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до -3°С.

Крім того, у п’ятницю, 24 квітня, погода на Львівщині буде хмарною з проясненнями. Опадів у регіоні не прогнозується. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Також у п'ятницю, 24 квітня, погода в Україні буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Діденко. За її словами, дощі пройдуть лише у східних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

Читайте також:

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

