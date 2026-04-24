Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Олексій Тесля
24 квітня 2026, 01:05
Температурний фон у регіоні вночі знизиться до 0–3° з можливими заморозками.
У Київській області прогнозують заморозки / Колаж: Главред, фото: freepik.com

  • 24 квітня мінлива хмарність на території Київської області та в столиці
  • Вночі будуть заморозки, а вдень повітря прогріється до 7–12°

Синоптики прогнозують 24 квітня мінливу хмарність на території Київської області та в столиці.

Опадів протягом дня не очікується, тому мешканці регіону зможуть обійтися без парасольок і гумових чобіт, передає Укргідрометцентр.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, створюючи відчуття прохолоди, особливо в ранкові години.

Температурний фон по області вночі опуститься до 0–3° з імовірними заморозками на поверхні, а вдень повітря прогріється до 7–12° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1–3° тепла, на ґрунті можливі заморозки 0–2°. Вдень температура підвищиться до 10–12° тепла.

Метеорологи нагадують, що в таких умовах варто бути обережними на дорогах, особливо в ранкові години, коли заморозки можуть зробити дороги слизькими.

Кліматичні зміни в Україні: загрози та перспективи

В Україні все яскравіше проявляються наслідки зміни клімату, що особливо позначається на аграрному секторі. У ряді регіонів спостерігається посилення посухи, що створює складнощі для вирощування звичних сільськогосподарських культур. Водночас інші території відкривають нові можливості для розвитку.

На сході та півдні країни спостерігається підвищення температури та зниження рівня опадів, а зими стають м'якшими. Водночас північні, західні області та Полісся частково виграють від цих змін, отримуючи більш сприятливі умови для окремих видів сільськогосподарського виробництва та екосистем.

Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Більше новин:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

22:36Україна
Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

20:55Війна
Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкою

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкою

20:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

Останні новини

03:00

Видаляє навіть стійкі плями: одна кнопка в пралці зробить одяг в рази чистішим

02:15

Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

01:05

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

00:10

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

23 квітня, четвер
23:55

Раз на день чи раз на тиждень: як часто смартфону потрібно робити рестартВідео

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
23:34

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

23:17

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

22:41

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку садуВідео

22:36

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Реклама
22:35

З паличкою: Галкін показав справжню Пугачову

22:32

Картон замість гербіцидів: метод боротьби з бур’янами та збагачення ґрунту

21:52

Небезпечне сусідство: які рослини-загарбники витісняють інші квіти з саду

21:51

У Росії помер популярний телеведучий "Першого каналу"

21:44

Вихідні з характером: які "примхи" підготувала погода для мешканцям Дніпра

21:30

Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

21:26

У чому Україна виявилася сильнішою за Росію на фронті: генерал назвав три фактори

20:55

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

20:47

Гігієна по-радянськи: чим користувалися в СРСР до появи туалетного паперу

20:41

250 мл у барабан і 90 °C: як позбутися цвілі в пральній машиніВідео

20:27

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкоюВідео

Реклама
20:00

Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

19:59

Постійна нестача грошей: які побутові звички та прикмети призводять до злиднів

19:25

Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

19:19

Сухий корм може зашкодити котові: ветеринар здивувала зізнаннямВідео

19:10

Як Європа ризикує знову потрапити в пастку РФ: Копитько назвав ризикиПогляд

18:58

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

18:45

Помилка коштує цілого статку: який колір огорожі відлякає покупця будинку

18:41

"Порятунку немає": Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати даліВідео

18:35

Турнірна таблиця УПЛ змінилася: як пройшов матч "Шахтар" — "Зоря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" - як правильно сказати українськоюВідео

18:06

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

17:57

Важить близько 5 кг: найменша жінка у світі виросла і змінилася

17:56

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

17:39

3 заборони, які не можна порушувати у свято 24 квітня — прикмети

17:18

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

17:13

У даті народження приховано покликання людини: відповідь може здивувати

17:12

Сильні заморозки з штормовим вітром йдуть на Львівщину: коли погіршиться погода

17:11

Бруд накопичується не там, де всі думають: як почистити лійку душу

16:58

Лише чотири знаки зодіаку повністю розкриваються лише з віком - хто вони

16:41

Агресивний алкоголік: у Росії Лепсу добряче притиснули

Реклама
16:37

Лінивий пиріг на сковорідці: рецепт шикарного десерту за 35 хвилин

16:19

"Складніша ціль": експерт попередив про нову небезпеку "Шахедів"

16:12

Гороскоп Таро на завтра, 24 квітня: Тельцям — чесність, Ракам — сповільнитися

16:03

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

16:00

Світу загрожує нова небезпека: майбутнє без людей виявилося реальним

15:49

"Ще є час": принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну

15:48

Китайський гороскоп на завтра, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

15:25

Майже 100 гривень на ціннику: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:21

Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

15:20

Загроза масованого обстрілу, РФ підняла в небо Ту-95: відомі терміни удару

