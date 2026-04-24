Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Температурний фон у регіоні вночі знизиться до 0–3° з можливими заморозками.

У Київській області прогнозують заморозки

Синоптики прогнозують 24 квітня мінливу хмарність на території Київської області та в столиці.

Опадів протягом дня не очікується, тому мешканці регіону зможуть обійтися без парасольок і гумових чобіт, передає Укргідрометцентр.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, створюючи відчуття прохолоди, особливо в ранкові години.

Температурний фон по області вночі опуститься до 0–3° з імовірними заморозками на поверхні, а вдень повітря прогріється до 7–12° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1–3° тепла, на ґрунті можливі заморозки 0–2°. Вдень температура підвищиться до 10–12° тепла.

Метеорологи нагадують, що в таких умовах варто бути обережними на дорогах, особливо в ранкові години, коли заморозки можуть зробити дороги слизькими.

Кліматичні зміни в Україні: загрози та перспективи

В Україні все яскравіше проявляються наслідки зміни клімату, що особливо позначається на аграрному секторі. У ряді регіонів спостерігається посилення посухи, що створює складнощі для вирощування звичних сільськогосподарських культур. Водночас інші території відкривають нові можливості для розвитку.

На сході та півдні країни спостерігається підвищення температури та зниження рівня опадів, а зими стають м'якшими. Водночас північні, західні області та Полісся частково виграють від цих змін, отримуючи більш сприятливі умови для окремих видів сільськогосподарського виробництва та екосистем.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

