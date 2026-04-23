Заморозки і мокрий сніг повертаються: коли негода вдарить по Полтавщині

Синоптики попередили про небезпеку для мешканців усієї Полтавської області.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Полтаві та області. У ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до 3 градусів морозу.

Через це на Полтавщині оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності. Про це у Telegram повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Погода 24 квітня

У п'ятницю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В області очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься нижче 0 градусів. Однак вдень повітря буде теплішим - температура підвищиться до 5-10 градусів тепла.

Нагадаємо, Главред писав, що 24 квітня, погода в Україні буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться. Дощі пройдуть лише у східних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

Раніше повідомлялося, що 24 квітня Житомирщина знову опиниться під впливом арктичного повітря. За умов нічних прояснень повернуться заморозки до –3°, а вдень пройдуть локальні короткочасні дощі.

Напередодні стало відомо, що у Дніпрі та Дніпропетровській області 23 квітня панує нестійка погода з дощами, поривчастим вітром і зниженою температурою повітря.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

