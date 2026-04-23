Морози до -3° та сильний вітер: погода в Україні різко погіршиться

Синоптик оприлюднила тривожний прогноз погоди на п’ятницю. Наприкінці тижня очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Погода різко погіршиться: де пройдуть дощі та посилиться вітер

Ви дізнаєтеся:

Де завтра пройдуть дощі, а де буде сухо

Чого чекати від погоди в Києві

У яких регіонах можливі заморозки

У п'ятницю, 24 квітня, погода в Україні буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, дощі пройдуть лише у східних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

Водночас посилиться вітер північно-західного напрямку. Його пориви сягатимуть 7–14 м/с, а подекуди — до 15–20 м/с, що відповідає штормовим значенням. Синоптик закликає дотримуватися обережності, особливо біля рекламних конструкцій та старих дерев.

Температура повітря залишиться низькою: вночі очікується +2…+6 градусів, при проясненнях місцями можливі заморозки. Вдень повітря прогріється лише до +6…+12 градусів.

Погода в Києві

У Києві 24 квітня опадів не прогнозується, проте очікується сильний північно-західний вітер. Вночі також ймовірні заморозки, а вдень температура становитиме близько +8…+9 градусів.

За словами синоптика, значного потепління найближчим часом очікувати не варто.

Погода на завтра - прогноз Укргідрометцентру

В Українському гідрометцентрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища на території Київської області та міста Києва.

Вночі 24 квітня в Києві на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Вночі 24 квітня по області в повітрі заморозки 0-3°. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.

"Морози завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - додали синоптики.

Вночі 24 квітня в Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі заморозки 0-3°. Другий рівень небезпеки, помаранчевий. На решті території на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (перший рівень небезпеки, жовтий).

Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі заморозки 0-3° (другий рівень небезпеки, помаранчевий). На решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (перший рівень небезпеки, жовтий).

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

