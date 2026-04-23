Морози до -3° та сильний вітер: погода в Україні різко погіршиться

Анна Ярославська
23 квітня 2026, 12:45
Синоптик оприлюднила тривожний прогноз погоди на п’ятницю. Наприкінці тижня очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Погода різко погіршиться: де пройдуть дощі та посилиться вітер

Ви дізнаєтеся:

  • Де завтра пройдуть дощі, а де буде сухо
  • Чого чекати від погоди в Києві
  • У яких регіонах можливі заморозки

У п'ятницю, 24 квітня, погода в Україні буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, дощі пройдуть лише у східних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

Водночас посилиться вітер північно-західного напрямку. Його пориви сягатимуть 7–14 м/с, а подекуди — до 15–20 м/с, що відповідає штормовим значенням. Синоптик закликає дотримуватися обережності, особливо біля рекламних конструкцій та старих дерев.

Температура повітря залишиться низькою: вночі очікується +2…+6 градусів, при проясненнях місцями можливі заморозки. Вдень повітря прогріється лише до +6…+12 градусів.

Погода в Києві

У Києві 24 квітня опадів не прогнозується, проте очікується сильний північно-західний вітер. Вночі також ймовірні заморозки, а вдень температура становитиме близько +8…+9 градусів.

За словами синоптика, значного потепління найближчим часом очікувати не варто.

Погода на завтра - прогноз Укргідрометцентру

В Українському гідрометцентрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища на території Київської області та міста Києва.

Вночі 24 квітня в Києві на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Вночі 24 квітня по області в повітрі заморозки 0-3°. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.

"Морози завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - додали синоптики.

Вночі 24 квітня в Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі заморозки 0-3°. Другий рівень небезпеки, помаранчевий. На решті території на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (перший рівень небезпеки, жовтий).

Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі заморозки 0-3° (другий рівень небезпеки, помаранчевий). На решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (перший рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, погода в Тернопільській області протягом цього робочого тижня буде мінливою. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показникам. У другій половині тижня слід очікувати поривчастого північно-західного вітру.

У Черкаській області оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний потік і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів. Найтеплішою буде третя декада місяця.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Чотири дати народження з найсильнішою волею: на них можна покластися

Чотири дати народження з найсильнішою волею: на них можна покластися

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Останні новини

14:03

Сумська публічно звернулася до сестри, з якою посварилася

13:53

Заморозки і мокрий сніг повертаються: коли негода вдарить по Полтавщині

13:28

Вкрали в "Укренерго" 447 мільйонів: викрито масштабну схему маніпуляційФото

13:15

Дівчина помітила дивну зачіску після сну: винуватець виявився поруч

13:09

Чи розпочне Білорусь війну проти України: генерал СБУ вказав на важливий нюанс

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
12:54

Живуть під щасливою зіркою: у які місяці народжуються найщасливіші люди

12:45

Морози до -3° та сильний вітер: погода в Україні різко погіршиться

12:44

Червоні лінії на переговорах, досягнення миру та мобілізація – гучні заяви Буданова

12:21

"Це має стати сигналом": експерт назвав "тривожні дзвіночки" у власників зброї

Реклама
12:09

Квіти ростуть без сонця: список найкращих однорічних рослин для тіні

11:56

Туриста вкусила найотруйніша істота: протиотрута не допомогла

11:53

Чому 24 квітня не можна позичати гроші: яке церковне свято

11:28

Українцям повернуть гроші за комуналку: хто може розраховувати на відшкодування

11:05

У Львові — стрілянина: спецназ штурмував багатоповерхівку, стрільця затримано

10:59

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

10:53

Поліція не впорається з мобілізацією самостійно - Виговський

10:33

"Слова не зупинять Путіна": Зеленський заговорив про іноземні війська

10:22

Як наклеїти самоклеючі шпалери без бульбашок і складок: приховані нюансиВідео

09:47

Теракт у Києві: голова Нацполіції назвав одну з причин злочину

09:36

Принц Гаррі таємно приїхав до Києва — у чому причина візитуВідео

Реклама
09:32

Як Росія може залучити білоруську армію до війни: неочікуваний сценарій

08:52

У Росії — вибухи та пожежі, горять нафтобази та заводи, у небі чорний дим: що відомоФото

08:38

Чоловік покійної Жанни Фріске поскаржився на некерованого сина

08:33

У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

08:10

Якою ціною Росія просувається на фронті у квітні: Коваленко повідомив про втрати окупантівПогляд

07:38

П'ять "ударів" і пожежа: дрони завдали удару по нафтобазі у Феодосії

06:53

Удар РФ по житловому будинку в Дніпрі: двоє людей загинули, вісім — пораненіФото

05:50

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

05:32

Чому кіт риється у вазоні: як відучити кішку рити землю без криків і покараньВідео

05:09

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

04:41

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

04:00

Дочка Джолі несподівано стала брюнеткою і потрапила на фото з пірсингом у губі

03:33

Мурахи зникнуть за один день: дешевий лайфхак, який справді працює

02:22

Популярний фрукт в Україні ризикує стати дефіцитним - ціни можуть злетіти на 80%

02:02

"Компроміси не спрацюють": Зеленський пояснив, як змусити РФ зупинитися

01:05

Жодного проріджування до самого врожаю: як посіяти моркву "лінивим" способомВідео

22 квітня, середа
23:58

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

23:51

Чи може Путін використати білоруську армію: генерал СБУ стривожив відповіддю

23:00

Седокова зацікавилася щойно розлученим російським репером

22:52

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Реклама
22:43

Критичний рубіж: після якого пробігу батарея електрокара починає "танути"Відео

21:49

Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

21:49

Навіщо класти винний корок у холодильник: хитрість, яка врятує ваші продукти

21:39

Нова назва для Донбасу і не тільки: Зеленський розкрив деталі мирних переговорів

21:34

Ніякі не "піони": як правильно назвати ці розкішні квіти українською

21:03

Спецоперації тривають: Малюк розкрив деталі своєї діяльності після відставки

20:55

У які дні народжуються найвірніші друзі: ніколи не кинуть у біді

20:38

Збірна України шукає заміну Реброву: хто серед кандидатів на крісло тренера

20:36

Солодкі та великі: коли найкраще сіяти кавуни у відкритий ґрунт у 2026 році

19:53

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

