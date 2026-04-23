Морози до -3° та сильний вітер: погода в Україні різко погіршиться

Ви дізнаєтеся:
- Де завтра пройдуть дощі, а де буде сухо
- Чого чекати від погоди в Києві
- У яких регіонах можливі заморозки
У п'ятницю, 24 квітня, погода в Україні буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, дощі пройдуть лише у східних областях. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.
Водночас посилиться вітер північно-західного напрямку. Його пориви сягатимуть 7–14 м/с, а подекуди — до 15–20 м/с, що відповідає штормовим значенням. Синоптик закликає дотримуватися обережності, особливо біля рекламних конструкцій та старих дерев.
Температура повітря залишиться низькою: вночі очікується +2…+6 градусів, при проясненнях місцями можливі заморозки. Вдень повітря прогріється лише до +6…+12 градусів.
Погода в Києві
У Києві 24 квітня опадів не прогнозується, проте очікується сильний північно-західний вітер. Вночі також ймовірні заморозки, а вдень температура становитиме близько +8…+9 градусів.
За словами синоптика, значного потепління найближчим часом очікувати не варто.
Погода на завтра - прогноз Укргідрометцентру
В Українському гідрометцентрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища на території Київської області та міста Києва.
Вночі 24 квітня в Києві на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Вночі 24 квітня по області в повітрі заморозки 0-3°. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.
"Морози завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - додали синоптики.
Вночі 24 квітня в Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі заморозки 0-3°. Другий рівень небезпеки, помаранчевий. На решті території на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (перший рівень небезпеки, жовтий).
Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі заморозки 0-3° (другий рівень небезпеки, помаранчевий). На решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (перший рівень небезпеки, жовтий).
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, погода в Тернопільській області протягом цього робочого тижня буде мінливою. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показникам. У другій половині тижня слід очікувати поривчастого північно-західного вітру.
У Черкаській області оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний потік і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.
Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів. Найтеплішою буде третя декада місяця.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
