У гнізді лелек на Полтавщині розгорілася боротьба: Одарка напала на нових мешканців

Інна Ковенько
6 квітня 2026, 10:11
У відомому пташиному гнізді на Полтавщині сталася сутичка між лелекою Одаркою та новими мешканцями.
У гнізді лелек на Полтавщині розгорілася боротьба: Одарка напала на нових мешканців
Лелека Грицько: у відомому гнізді на Полтавщині сталася бротьба за гніздо / Колаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/lelekagricko/

На Полтавщині 5 квітня у селі Леляки відбулася справжня пташина драма, яку спостерігали тисячі глядачів завдяки онлайн-трансляції.

У відомому лелечому гнізді, що вже кілька років перебуває під наглядом орнітологів та любителів природи, відбулася напружена боротьба за територію. Про це повідомили на сторінці "Лелека Грицько" у Facebook.

Зазначається, що близько 12:37 до гнізда прилетіла лелека Одарка, яка раніше вважалася його господаркою. Гніздо було порожнім, тому вона поводилася впевнено: подала характерний клекіт і розправила крила, зайнявши центр. Але вже за хвилину до гнізда повернулися Лель і Квітка, після чого між ними виникла сутичка, у якій Одарка витіснила Квітку з гнізда.

Згодом до конфлікту долучився Лель, який почав захищати територію. У результаті він вигнав Одарку. Але після кількох годин боротьби Одарка, досвідчена самиця, зуміла закріпитися у гнізді. Вона вигнала Квітку, а Лель, який спершу підтримував свою пару, поступово зблизився з Одаркою. Вони почали клекотіти разом, демонструючи, що гніздо зайняте новою парою.

Квітка залишилася кружляти неподалік. Вона знайшла старе необжите гніздо неподалік, яке стане тимчасовим прихистком. Для неї це було критично, адже вона вже виношувала яйце й мусила знайти місце для відкладання.

Лель кілька разів намагався повернути Квітку, але вона вже не відповідала на його заклики. У гнізді закріпилася Одарка, яка впевнено взяла на себе роль господині. Для неї це був дім, де вона вже виростила більше десятка пташенят.

Таким чином у гнізді утворилася нова пара - Одарка та Лель, але ситуація ще не остаточна. Очікується приліт Грицика, який минулого року був партнером Одарки. Його поява може спричинити нову хвилю конфліктів, адже він може претендувати на своє місце поруч із нею.

Фахівці пояснюють, що така поведінка є типовою для лелек у період формування пар і розподілу територій. Коли попередні господарі повертаються до вже зайнятого гнізда, конфлікти практично неминучі.

"Лелека Грицько" — це український YouTube‑канал та соціальний медіапроєкт, створений у березні 2023 року, який веде пряму трансляцію з гнізда лелек у Національному природному парку "Пирятинський". Канал має понад 64 тисячі підписників і регулярно показує унікальні кадри життя диких птахів та інших мешканців заплави річки Удай. Окрім трансляцій, автори публікують освітні та природоохоронні відео, організовують збори коштів для підтримки українських військових і співпрацюють із науковцями та місцевими громадами. Проєкт поєднує популяризацію орнітології, екологічну освіту та волонтерську діяльність, завдяки чому став відомим серед широкої аудиторії як один із найцікавіших прикладів онлайн‑спостереження за дикою природою в Україні

