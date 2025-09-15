Шторм посилюється: Україна під впливом потужної магнітної бурі

Ця затяжна магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я і погіршити самопочуття людини.

https://glavred.net/synoptic/shtorm-silno-usilivaetsya-ukraina-pod-vliyaniem-zhestkoy-magnitnoy-buri-10698278.html Посилання скопійоване

В Україні затягується сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під впливом затяжної магнітної бурі. Вона раптово продовжила посилюватися. Про це повідомляє meteoagent.

7 вересня потужність магнітної бурі була на рівні п'яти балів, після вона зросла на один бал. 6-бальний геомагнітний шторм трусив країну цілих три дні, після чого пішов на спад.

відео дня

11-13 вересня потужність магнітної бурі була слабшою - 3-4 бали. Очікувалося, що сила бурі піде на спад, проте вона почала посилюватися. 14 вересня сила шторму зросла майже до шести балів.

15 вересня магнітна буря опустилася майже до п'яти балів. Очікується, що на такому ж рівні вона буде і 16 вересня. 17 вересня сила шторму опуститься до трьох балів.

В Україні затягується сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 16 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 30 сонячних плям.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред