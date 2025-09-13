Рус
Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

Даяна Швець
13 вересня 2025, 11:26
14 і 15 вересня очікується зростання геомагнітної активності, попереджають експерти.
Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря
На Змелю суне буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що відомо:

  • Британська геологічна служба попередила про нову магнітну бурю
  • Причиною є високошвидкісний потік із великої корональної діри на Сонці

У найближчі дні на Землю знову накотиться магнітна буря. Про це попереджає Британська геологічна служба.

Фахівці зазначають, що останнім часом швидкість сонячного вітру стабілізувалася й повернулася до звичайних показників. Однак спокійна ситуація збережеться лише 12 та 13 вересня.

Втім, уже 14 вересня очікується прихід потужного потоку сонячного вітру з великої корональної діри на Сонці. За прогнозами, цього дня та наступного, 15 вересня, геомагнітна активність зросте, що може спричинити слабку магнітну бурю рівня G1.

Інформацію про відносно спокійну геомагнітну ситуацію 13 вересня та її посилення вже 14 числа підтверджують і дані "Метеоагента".

Сонячна активність 13 вересня
Сонячна активність 13 вересня / Колаж: Главред, фото: meteoagent

Кому найважче під час магнітних бур - думка лікаря

Лікарі наголошуюь, що найбільш відчутно такі явища впливають на людей із хворобами серцево-судинної системи, гіпертоніків, тих, хто має проблеми зі сном та метеочутливих осіб.

"Наднирники виділяють більше адреналіну. Судити спазмуються. Тиск скаче. Серце стрибає. З’являється тривожність. Найбільш вразливіші — гіпертоніки, люди з вегето-судинною дистонією, неврозами, літні та діти", — наголосив лікар Юрій Габорець.

Як зменшити негативний вплив магнітної бурі - думка лікаря

Щоб легше пережити періоди геомагнітної активності, лікарі радять дотримуватися простих правил.

Насамперед, за словами Юрія Габорця, потрібно приймати ліки, які призначив кардіолог, і не займатися самолікуванням. Також він радить:

  • вимірювати тиск двічі на день;
  • пити достатньо води;
  • повільно і глибоко дихати;
  • масажувати м’язи шиї;
  • умивати обличчя і руки теплою водою, щоб "перезавантажити" нервову систему.

Крім того, лікар радить вживати валер’яну та магній В6. За дві години до сну краще відмовитися від новин, телефона і кави, а натомість випити ромашковий чай.

"Коли нема геомагнітних бур, ви нормально почуваєтеся. Тоді — контрастний душ, щоб тренувати вегетативну нервову систему й судини", — наголошує він.

Нещодавно Главред попереджав, що Землю накрила магнітна буря. Фахівці повідомили, коли чекати найнебезпечніші спалахи на Сонці.

Більше метеорологічних новин:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

