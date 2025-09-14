Сильні дощі, грози та град: в деяких областях України температура впаде до +5

Синоптик попередив, що не виключено утворення водяних смерчів.

https://glavred.net/synoptic/silnye-dozhdi-grozy-i-grad-v-nekotoryh-oblastyah-ukrainy-temperatura-upadet-do-5-10697912.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди з 15 по 21 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода наступного тижня

В яких областях України можливі грози

Погода в Україні наступного тижня буде переважно теплою, часом з дощами та поривчастим вітром. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, завдяки досить стійкому пануванню антициклонів та підвищеного фону атмосферного тиску, у наступні дні опади випадатимуть лише місцями – переважно на заході та півдні України. Найменше дощів варто очікувати у північно-східних регіонах.

відео дня

"У нічні та ранкові години місцями не виключені короткочасні тумани. Найбільш високі показники температури повітря фіксуватимуть у південних та південно-східних регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 15 вересня

У понеділок, 15 вересня, в західних областях очікується нестійка та похмура погода з короткочасними дощами, місцями грозами під впливом малорухомого холодного фронту. На решті території країни передбачається мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, у північно-східній частині місцями +5…+8 °С; вдень +23...+28 °С, у західних областях +16...+21 °С.

Погода 15 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 16 вересня

У вівторок, 16 вересня, у більшості областей країни очікується погода без опадів. Лише місцями у західній частині пройдуть невеликі дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом.

Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С; у західних областях за рахунок хмарного неба не вище +19…+24 °С.

Погода 16 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 вересня

У середу, 17 вересня, нестійка та дощова погода утримається у західних регіонах, вдень опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області. Подекуди дощі можуть бути значними, а також супроводжуватися грозою. На решті території країни продовжиться період теплої та сухої погоди.

Температура повітря вночі очікується в межах +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С; у західних, а також Київській та Чернігівській областях +18…+23 °С.

Погода 17 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 18 вересня

У четвер, 18 вересня, внаслідок активізації циклонічної діяльності над Чорним морем та Кримом, прогнозується нестійка та дощова погода у південних та центральних областях України, а також місцями у північних регіонах. На півдні дощі супроводжуватимуться грозою, місцями пройдуть сильні зливи, а на акваторії моря не виключено утворення водяних смерчів переважно в районі Криму.

Температура повітря вночі очікується в межах +10…+16 °С, у західних областях +5…+10 °С; вдень +18...+23 °С.

Погода в Україні 19 вересня

У п'ятницю, 19 вересня, очікується стабілізація погодних умов за рахунок розвитку антициклону та підвищення атмосферного тиску. По всій Україні опадів не очікується

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, на південному сході +11…+16 °С; вдень +22...+27 °С.

Погода в Україні 20 вересня

У суботу, 20 вересня, очікується погода переважно без опадів, лише вранці та вдень у північно-східних областях пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза та шквал.

Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у центральних та південних областях місцями до +29 °С.

Погода в Україні 21 вересня

У неділю, 21 вересня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. На Правобережжі вночі та вранці можливий туман.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +15…+21 °С; у південній частині вночі +11…+16 °С, вдень +21…+26 °С.

Якою буде температура повітря у вересні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух раніше розповідала, що цього року вересень буде теплим.

За її словами, середня температура може бути на 1 градус вище за норму.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що осінь "подарує" українцям ще декілька теплих днів. У деяких регіонах очікується +25 градусів.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що погода в Україні на вихідних буде спокійною та сонячною завдяки впливу потужного антициклону, який охопив більшу частину Східної Європи.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред