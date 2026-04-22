Шквальний вітер і заморозки налетять на Львівщину: коли прогнозують негоду

У Львівській області оголошено жовтий рівень небезпеки.

Прогноз погоди на Львівщині на 23 квітня

У четвер, 23 квітня, погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону, що панує над Східноєвропейською рівниною. Очікується мінлива хмарність та значне посилення вітру. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах 1-6° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-16° тепла.

Більша частина дня мине без опадів, проте у другій половині дня місцями можливий невеликий дощ. Видимість на дорогах залишатиметься доброю.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У нічні години на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі, очікуються заморозки від 0 до 2°. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про заморозки / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Окрім нічного холоду, вранці та вдень мешканцям області варто готуватися до шквалів. Північно-західний вітер досягатиме штормових значень — 15-20 м/с.

Погода у Львові 23 квітня

У Львові четвер буде хмарним, але без істотних опадів. Вночі на поверхні ґрунту очікується заморозок 0-2°, а температура повітря становитиме 3-5° тепла.

Вдень у місті потеплішає до 13-15° тепла. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, тому варто триматися подалі від старих дерев та хитких конструкцій.

Попередження про пожежну небезпеку

Попри прохолодну ніч, ситуація в екосистемах області залишається неоднорідною. На більшій території області — низька (2-й клас), місцями середня (3-й клас) пожежна небезпека.

Водночас у Бродах висока (4-й клас), а у місті Рава-Руська надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Мешканців закликають бути вкрай обережними з відкритим вогнем, оскільки погодні умови сприятимуть швидкому розповсюдженню пожеж.

Попередження про пожежну небезпеку / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Як повідомляв Главред, 22 квітня у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. 23 квітня на Полтавщині також буде хмарно з проясненнями.

Також 22 квітня у Києві та області очікується прохолодна, але суха погода без опадів. Вночі температура становитиме 0…+3°C, місцями можливі заморозки, вдень повітря прогріється до +8…+13°C (у столиці — до +10…+12°C).

Крім цього, у найближчі дні в Харкові очікуються дощі, мокрий сніг і заморозки. 23 квітня прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом і поривчастий вітер до 15-20 м/с.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

