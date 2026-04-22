Полтавщину накриє шквальний вітер: синоптики назвали дату зміни погоди

Погода у найближчі дні буде не зовсім сприятливою.

Погода на Полтавщині 22-23 квітня / фото: УНІАН

Сьогодні, 22 квітня, у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області коливатиметься в межах від 6 до 11 градусів тепла до кінця доби. У Полтаві синоптики прогнозують коливання температури протягом дня від 8 до 10 градусів тепла.

Погода 23 квітня

У четвер на Полтавщині також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вдень очікується дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Однак вдень буде тепло - 6-11 градусів тепла.

Коли Україну накриють опади - прогноз Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у п'ятницю, 24 квітня, під впливом циклонічної діяльності знову на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, лише у Криму та на крайньому півдні без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3 °С; у денний час +12…+17 °С, у північно-західних областях +7…+12 °С.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

