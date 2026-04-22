Полтавщину накриє шквальний вітер: синоптики назвали дату зміни погоди

Анна Косик
22 квітня 2026, 05:50
Погода у найближчі дні буде не зовсім сприятливою.
Погода на Полтавщині 22-23 квітня / фото: УНІАН

Сьогодні, 22 квітня, у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області коливатиметься в межах від 6 до 11 градусів тепла до кінця доби. У Полтаві синоптики прогнозують коливання температури протягом дня від 8 до 10 градусів тепла.

Погода в Полтаві 22 квітня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 23 квітня

У четвер на Полтавщині також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вдень очікується дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Однак вдень буде тепло - 6-11 градусів тепла.

Погода в Полтаві 23 квітня / фото: скріншот з meteoprog

Коли Україну накриють опади - прогноз

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у п'ятницю, 24 квітня, під впливом циклонічної діяльності знову на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, лише у Криму та на крайньому півдні без істотних опадів.

Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3 °С; у денний час +12…+17 °С, у північно-західних областях +7…+12 °С.

Нагадаємо, Главред писав, що квітневе потепління на Дніпропетровщині тимчасово відступає під впливом активного атмосферного фронту.

Раніше на Черкащині було оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Нещодавно синоптики також повідомляли, що погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

