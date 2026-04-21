Мокрий сніг, дощі та заморозки: яка погода буде в Харкові найближчими днями

У найближчі дні в Харкові буде хмарно та дощитиме.

Яка погода буде в Харкові 22 квітня

Яка погода буде в Харкові 23 квітня

У найближчі дні в Харкові будуть дощі, мокрий сніг і заморозки. Про це повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Зокрема, у середу, 22 квітня, у Харківській області прогнозується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-3°, заморозки. Вдень 7-12° тепла.

У Харкові вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-2°, заморозки. Вдень 8-10° тепла.

У четвер, 23 квітня, у Харківській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-3°, заморозки. Вдень 7-12° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 22 квітня погода буде хмарною та дощовою.

"Протягом усього дня небо в Харкові буде вкрите хмарами. Ніч і ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитися", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний, 3 м/с. Температура повітря вдень 22 квітня становитиме +1° ... +8°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 23 квітня погода буде хмарною та дощовою.

"У Харкові хмарна погода протримається весь день. Усю другу половину дня йтиме дощ", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний, 4,4 м/с. Температура повітря вдень 23 квітня становитиме +3° ... +10°.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цього тижня погода в Житомирській області буде мінливою. За інформацією обласного гідрометцентру, з 21 по 24 квітня регіон накриє нова хвиля похолодання з сильними заморозками, особливо в нічні та ранкові години середи та четверга.

Також у середу, 22 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів, повідомили в регіональному гідрометцентрі.

У Черкаській області оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний потік і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

