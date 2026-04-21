Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини

У середу, 22 квітня, погода на Львівщині буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Синоптики попереджають про різке зниження температури у нічні години. На території області очікуються сильні заморозки від 0 до 5° морозу.
Денна температурапідвищиться до 10-15° тепла. Вітер північно-західного напрямку буде помірним — 5-10 м/с.
Окрім холоду, водіїв та пішоходів закликають бути пильними через слабкий туман, який накриє регіон вночі та вранці. Видимість на дорогах погіршиться до 500-1000 метрів.
Пожежна небезпека
Погодні умови на більшій частині області сприятимуть низькій ймовірності займань в екосистемах. Проте у Бродах оголошено середній (3-й) клас небезпеки. У Раві-Руській оголосили надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку. Мешканців закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо при поводженні з відкритим вогнем.
Погода Львів
У Львові середа буде хмарною з проясненнями, але без дощів. У місті очікується сильний заморозок 0-2°.
Вранці містян зустріне туман, тому водіям варто бути максимально уважними на дорогах. Вдень повітря прогріється лише до 11-13° тепла.
Як повідомляв Главред, 22 квітня на Рівненщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря по області вночі становитиме 0…+5°, на поверхні ґрунту очікуються заморозки.
В Одесі у травні очікується тепла та переважно суха погода без різких перепадів температур. На початку і в середині місяця вдень буде +18…+23°C, вночі +11…+16°C, опади малоймовірні.
Квітневе потепління на Дніпропетровщині відступає через активний атмосферний фронт. Як повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в області очікується погіршення погодних умов.
Читайте також:
- Нова хвиля сильних заморозків і дощів накриє Житомирщину: які дні будуть найхолоднішими
- Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон
- Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
