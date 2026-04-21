Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини

Руслана Заклінська
21 квітня 2026, 16:11
Мешканців Львова та області попередили про різкі температурні гойдалки.
Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини
Прогноз погоди на Львівщині на 22 квітня / Фото: pixabay.com

У середу, 22 квітня, погода на Львівщині буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають про різке зниження температури у нічні години. На території області очікуються сильні заморозки від 0 до 5° морозу.

Денна температурапідвищиться до 10-15° тепла. Вітер північно-західного напрямку буде помірним — 5-10 м/с.

Окрім холоду, водіїв та пішоходів закликають бути пильними через слабкий туман, який накриє регіон вночі та вранці. Видимість на дорогах погіршиться до 500-1000 метрів.

Погода в Україні 22 квітня
Погода в Україні 22 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Погодні умови на більшій частині області сприятимуть низькій ймовірності займань в екосистемах. Проте у Бродах оголошено середній (3-й) клас небезпеки. У Раві-Руській оголосили надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку. Мешканців закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо при поводженні з відкритим вогнем.

Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини
Пожежна небезпека на Львівщині 22 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода Львів

У Львові середа буде хмарною з проясненнями, але без дощів. У місті очікується сильний заморозок 0-2°.

Вранці містян зустріне туман, тому водіям варто бути максимально уважними на дорогах. Вдень повітря прогріється лише до 11-13° тепла.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

