Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини

Мешканців Львова та області попередили про різкі температурні гойдалки.

Прогноз погоди на Львівщині на 22 квітня

У середу, 22 квітня, погода на Львівщині буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають про різке зниження температури у нічні години. На території області очікуються сильні заморозки від 0 до 5° морозу.

Денна температурапідвищиться до 10-15° тепла. Вітер північно-західного напрямку буде помірним — 5-10 м/с.

Окрім холоду, водіїв та пішоходів закликають бути пильними через слабкий туман, який накриє регіон вночі та вранці. Видимість на дорогах погіршиться до 500-1000 метрів.

Погода в Україні 22 квітня

Пожежна небезпека

Погодні умови на більшій частині області сприятимуть низькій ймовірності займань в екосистемах. Проте у Бродах оголошено середній (3-й) клас небезпеки. У Раві-Руській оголосили надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку. Мешканців закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо при поводженні з відкритим вогнем.

Пожежна небезпека на Львівщині 22 квітня

Погода Львів

У Львові середа буде хмарною з проясненнями, але без дощів. У місті очікується сильний заморозок 0-2°.

Вранці містян зустріне туман, тому водіям варто бути максимально уважними на дорогах. Вдень повітря прогріється лише до 11-13° тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 квітня на Рівненщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря по області вночі становитиме 0…+5°, на поверхні ґрунту очікуються заморозки.

В Одесі у травні очікується тепла та переважно суха погода без різких перепадів температур. На початку і в середині місяця вдень буде +18…+23°C, вночі +11…+16°C, опади малоймовірні.

Квітневе потепління на Дніпропетровщині відступає через активний атмосферний фронт. Як повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в області очікується погіршення погодних умов.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

