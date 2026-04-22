Дощі і штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода вночі
- У яких областях будуть дощі
- Коли прийде потепління
Погода в Україні буде погіршуватись. Удень очікуються дощі та сильні пориви вітру. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 23 квітня
23 квітня температура повітря підвищиться до 8-11 градусів тепла. На території західних та південних областей буде тепліше - 10-14 градусів тепла. У цей день очікується сильний північно-західний вітер. Його швидкість може досягати 15-20 м/с.
"І не забудьте завтра парасолю, шапку, оберіть безпечне місце для паркування автомобіля, киньте в сумку щось від голови, можна додаткову каву, але без перебільшення", - написала Діденко.
Погода у Києві 23 квітня
У Києві температура повітря вночі опуститься до 3-5 градусів тепла. Вночі опади не очікуються, однак вдень буде дощ та сильний вітер. Вдень температура повітря підвищиться до 7-9 градусів тепла.
"Подібна погода може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами!" - йдеться у повідомленні.
Така холоднеча триватиме до травня.
Прогноз погоди в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цього тижня погода в Житомирській області буде мінливою. За інформацією обласного гідрометцентру, з 21 по 24 квітня регіон накриє нова хвиля похолодання з сильними заморозками, особливо в нічні та ранкові години середи та четверга.
Також у середу, 22 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів, повідомили в регіональному гідрометцентрі.
У Черкаській області оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний потік і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
