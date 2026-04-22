Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощі і штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2026, 16:08
Синоптикиня назвала регіони, де будуть лити дощі.
Погода, осень, дождь, снег
Погода в Україні 23 квітня / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода вночі
  • У яких областях будуть дощі
  • Коли прийде потепління

Погода в Україні буде погіршуватись. Удень очікуються дощі та сильні пориви вітру. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 23 квітня

23 квітня температура повітря підвищиться до 8-11 градусів тепла. На території західних та південних областей буде тепліше - 10-14 градусів тепла. У цей день очікується сильний північно-західний вітер. Його швидкість може досягати 15-20 м/с.

"І не забудьте завтра парасолю, шапку, оберіть безпечне місце для паркування автомобіля, киньте в сумку щось від голови, можна додаткову каву, але без перебільшення", - написала Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у Києві 23 квітня

У Києві температура повітря вночі опуститься до 3-5 градусів тепла. Вночі опади не очікуються, однак вдень буде дощ та сильний вітер. Вдень температура повітря підвищиться до 7-9 градусів тепла.

"Подібна погода може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами!" - йдеться у повідомленні.

Така холоднеча триватиме до травня.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цього тижня погода в Житомирській області буде мінливою. За інформацією обласного гідрометцентру, з 21 по 24 квітня регіон накриє нова хвиля похолодання з сильними заморозками, особливо в нічні та ранкові години середи та четверга.

Також у середу, 22 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів, повідомили в регіональному гідрометцентрі.

У Черкаській області оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний потік і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти