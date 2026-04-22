Шквальний вітер та дощ накриють Житомирщину: коли чекати удару негоди

У другій половині доби в регіоні можливі пориви вітру до 15–20 м/с, що зробить погоду відчутно холоднішою.

Прогноз погоди для Житомира та області на 23 квітня

Якою буде погода у Житомирі 23 квітня

Прогноз погоди у Житомирській області на четвер

У Житомирі та по всій області у четвер, 23 квітня, збережеться хмарна погода з періодичними проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, але вже вдень синоптики очікують короткочасний дощ, який може пройти локально та швидко. Про це свідчить прогноз Житомирського обласного центру з гідрометеорології.

За даними синоптиків, вітер змінюватиме напрямок із західного на північно-західний і посилюватиметься протягом дня. У другій половині доби можливі пориви до 15–20 м/с, тож на вулиці відчуватиметься додаткова прохолода.

Температура вночі по місту триматиметься на рівні 4–6°, по області - від 2 до 7°. Вдень тепліше не стане: у Житомирі прогнозують 9–11°, у районах - 8–13°.

Тож така синоптична картина формує прохолодний, вологий і вітряний весняний день, коли варто подбати про теплий одяг та захист від поривів вітру.

Нагадаємо, Главред писав, що квітневе потепління на Дніпропетровщині тимчасово відступає під впливом активного атмосферного фронту.

Раніше на Черкащині було оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Нещодавно синоптики також повідомляли, що погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

