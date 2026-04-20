Повертається сніг: Україну накриває нова хвиля похолодання

Ангеліна Підвисоцька
20 квітня 2026, 03:58
Протягом тижня в Україні буде холодно та волого. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг.
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі
  • Коли температура повітря опуститься до -3 градусів
  • У яких областях будуть дощі та мокрий сніг

Україну накриває похолодання зі значними опадами та сильними поривами вітру. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в Україні буде під впливом циклону та холодних повітряних мас з північної Європи. Вночі на поверхні ґрунту навіть будуть заморозки.

Погода 20 квітня

У понеділок, 20 квітня, у західних регіонах, вдень також місцями у центральній частині країни та на Одещині пройдуть дощі. На решті території без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 °С, у північних, центральних та східних областях заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 0…-3 °С; вдень +9…+15 °С, у західних областях місцями +3…+8 °С.

погода 20 апреля
Погода 21 квітня

У вівторок, 21 квітня, під впливом циклону очікується волога та холодна погода у більшості областей. Пройдуть дощі, на півночі Лівобережжя місцями значні опади. У Карпатському регіоні із мокрим снігом. Вітер переважатиме північний та північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, у північних та західних регіонах заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0…-3 °С; вдень +9…+15 °С, у центральних та північно-східних областях, а також у Карпатах +3…+8 °С.

погода 21 апреля
Погода 22 квітня

У середу, 22 квітня, вночі на півночі Лівобережжя очікуються опади у вигляді дощу із мокрим снігом, вдень невеликі дощі також пройдуть у західних та центральних регіонах. У південній частині без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні 0…+5 °С, у більшості областей заморозки у повітрі до -3 °С. Вдень температура становитиме +8…+13 °С, на північному сході +3…+8 °С.

погода 22 апреля
Погода 23 квітня

У четвер, 23 квітня, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень у північних, західних та центральних областях пройдуть дощі. На решті території країни буде сухо. Вітер західний / південно-західний, 7 - 12 м/с, вдень на Правобережжі можливі пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки до -2 °С; у денний час +11…+16 °С, на крайній півночі +6…+11 °С.

погода 23 апреля
Погода 24 квітня

У п'ятницю, 24 квітня, під впливом циклонічної діяльності знову на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, лише у Криму та на крайньому півдні без істотних опадів. Вітер західний / південно-західний, 7 - 12 м/с, на Лівобережжі вдень можливі пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3 °С; у денний час +12…+17 °С, у північно-західних областях +7…+12 °С.

погода 24 апреля
Погода 25 квітня

У суботу, 25 квітня, у північних, центральних та південно-західних областях пройдуть дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер західний / південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +2…+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3 °С; вдень на Лівобережжі +13...+18 °С, на Правобережжі України +7...+12 °С.

погода 25 апреля
Погода 26 квітня

У неділю, 26 квітня, продовжиться період нестійкої та дощової погоди. Під впливом атмосферних фронтів у більшості областей пройдуть опади різної інтенсивності. Подекуди можливий туман. Вітер очікується змінного напрямку, 3 – 8 м/с. Температура в нічний час становитиме +2...+8 °С, у північних та західних областях ймовірні заморозки 0...-3 °С, вдень повітря прогріється до +8...+14 °С, на крайньому сході +13...+18 °С.

погода 26 апреля
Погода Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики говорили, що на вихідних в Тернопільській області очікується тепла та суха погода. Лише в суботу вдень тилова частина циклону зумовить поривчастий північно-західний вітер.

19 квітня на Рівненщині очікується прохолодна погода. За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Водночас весняні вихідні на Житомирщині пройдуть у доволі прохолодному режимі: температура коливатиметься від +2 градусів вночі до +16 градусів вдень, а погода змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

