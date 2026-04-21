Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Осінь у квітні: синоптики попередили про різку зміну погоди у Дніпрі та області

Руслан Іваненко
21 квітня 2026, 00:07
Атмосферний фронт накриє регіон хмарністю, дощами та посиленим північно-східним вітром.
Погода, Дождь
Синоптики попереджають про затяжні дощі та різке похолодання

Коротко:

  • 21 квітня: дощі й похолодання в Дніпрі та області
  • Температура: вночі +2…+4, вдень до +10
  • Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки

Квітневе потепління на Дніпропетровщині тимчасово відступає під впливом активного атмосферного фронту. Як повідомлили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в регіоні очікується суттєве погіршення погодних умов.

відео дня

Погода у Дніпрі

У Дніпрі у вівторок прогнозується один із найвологіших днів місяця. Найбільш інтенсивні опади очікуються вночі — тоді можливий сильний дощ. У денний час опади послабшають до помірних. Північно-східний вітер швидкістю 7–12 м/с додаватиме відчуття прохолоди.

Температура повітря вночі становитиме +2…+4°C, а вдень підвищиться лише до +8…+10°C.

Температура повітря
Температура повітря / Фото: facebook.com/DneprRCGM

Ситуація в області

На всій території Дніпропетровщини очікується щільна хмарність без істотних прояснень. Атмосферний фронт утримає регіон під суцільним хмарним покривом. Опади переважатимуть помірні, місцями можливі зливи. Вітер північно-східного напрямку 7–12 м/с посилюватиме відчуття холоду.

Температурний фон залишатиметься по-осінньому низьким: уночі +1…+6°C, удень +7…+12°C, що нижче кліматичної норми для середини весни.

Попередження синоптиків

Метеорологи оголосили I (жовтий) рівень небезпечності через складні погодні умови. У нічні та ранкові години 21 квітня в Дніпрі та окремих районах області прогнозується значний дощ. Кількість опадів може становити 15–29 мм, що відповідає критеріям небезпечного метеорологічного явища.

Фото: facebook.com/DneprRCGM

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, на Черкащині оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Також погода в Тернопільській області впродовж робочого тижня матиме мінливий характер. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показниками.

Водночас погода на Житомирщині цього тижня обіцяє різкі контрасти: від нічних морозів до більш м’який весняних температур вдень, а наприкінці тижня - повернення дощів.

Читайте також:

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти