Осінь у квітні: синоптики попередили про різку зміну погоди у Дніпрі та області

Коротко:
- 21 квітня: дощі й похолодання в Дніпрі та області
- Температура: вночі +2…+4, вдень до +10
- Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки
Квітневе потепління на Дніпропетровщині тимчасово відступає під впливом активного атмосферного фронту. Як повідомлили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в регіоні очікується суттєве погіршення погодних умов.
Погода у Дніпрі
У Дніпрі у вівторок прогнозується один із найвологіших днів місяця. Найбільш інтенсивні опади очікуються вночі — тоді можливий сильний дощ. У денний час опади послабшають до помірних. Північно-східний вітер швидкістю 7–12 м/с додаватиме відчуття прохолоди.
Температура повітря вночі становитиме +2…+4°C, а вдень підвищиться лише до +8…+10°C.
Ситуація в області
На всій території Дніпропетровщини очікується щільна хмарність без істотних прояснень. Атмосферний фронт утримає регіон під суцільним хмарним покривом. Опади переважатимуть помірні, місцями можливі зливи. Вітер північно-східного напрямку 7–12 м/с посилюватиме відчуття холоду.
Температурний фон залишатиметься по-осінньому низьким: уночі +1…+6°C, удень +7…+12°C, що нижче кліматичної норми для середини весни.
Попередження синоптиків
Метеорологи оголосили I (жовтий) рівень небезпечності через складні погодні умови. У нічні та ранкові години 21 квітня в Дніпрі та окремих районах області прогнозується значний дощ. Кількість опадів може становити 15–29 мм, що відповідає критеріям небезпечного метеорологічного явища.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, на Черкащині оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.
Також погода в Тернопільській області впродовж робочого тижня матиме мінливий характер. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показниками.
Водночас погода на Житомирщині цього тижня обіцяє різкі контрасти: від нічних морозів до більш м’який весняних температур вдень, а наприкінці тижня - повернення дощів.
Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.
