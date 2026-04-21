Осінь у квітні: синоптики попередили про різку зміну погоди у Дніпрі та області

Атмосферний фронт накриє регіон хмарністю, дощами та посиленим північно-східним вітром.

Синоптики попереджають про затяжні дощі та різке похолодання

Коротко:

21 квітня: дощі й похолодання в Дніпрі та області

Температура: вночі +2…+4, вдень до +10

Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки

Квітневе потепління на Дніпропетровщині тимчасово відступає під впливом активного атмосферного фронту. Як повідомлили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в регіоні очікується суттєве погіршення погодних умов.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі у вівторок прогнозується один із найвологіших днів місяця. Найбільш інтенсивні опади очікуються вночі — тоді можливий сильний дощ. У денний час опади послабшають до помірних. Північно-східний вітер швидкістю 7–12 м/с додаватиме відчуття прохолоди.

Температура повітря вночі становитиме +2…+4°C, а вдень підвищиться лише до +8…+10°C.

Ситуація в області

На всій території Дніпропетровщини очікується щільна хмарність без істотних прояснень. Атмосферний фронт утримає регіон під суцільним хмарним покривом. Опади переважатимуть помірні, місцями можливі зливи. Вітер північно-східного напрямку 7–12 м/с посилюватиме відчуття холоду.

Температурний фон залишатиметься по-осінньому низьким: уночі +1…+6°C, удень +7…+12°C, що нижче кліматичної норми для середини весни.

Попередження синоптиків

Метеорологи оголосили I (жовтий) рівень небезпечності через складні погодні умови. У нічні та ранкові години 21 квітня в Дніпрі та окремих районах області прогнозується значний дощ. Кількість опадів може становити 15–29 мм, що відповідає критеріям небезпечного метеорологічного явища.

Як повідомляв Главред, на Черкащині оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Також погода в Тернопільській області впродовж робочого тижня матиме мінливий характер. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показниками.

Водночас погода на Житомирщині цього тижня обіцяє різкі контрасти: від нічних морозів до більш м’який весняних температур вдень, а наприкінці тижня - повернення дощів.

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

