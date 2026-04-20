Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Про що йдеться у матеріалі:
- Якою буде погода в Черкаській області до кінця тижня
- Коли варто чекати на посилення морозів
- Коли прийде потепління
На Черкащині оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів. Про це йдеться у повідомленні Черкаського обласного центру з гідрометеорології.
Синоптики попереджають, що в ніч на 21 квітня в Черкаській області та Черкасах очікуються заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів, у зв’язку з чим оголошено другий рівень небезпеки.
Метеорологи пояснюють, що на вихідних у нижніх і середніх шарах атмосфери над регіоном сформувався північний процес, спричинений розташуванням потужного антициклону над Скандинавією та зони низького тиску в районі Волги, що призвело до надходження холодного арктичного повітря. У нічні години посилення впливу скандинавського антициклону викликало прояснення неба, послаблення вітру та інтенсивне охолодження приземного шару, через що температура місцями знижувалася до заморозків близько 1 градуса.
21–22 квітня погодні умови залишатимуться під впливом гребеня антициклону з району Ісландії, тому надходження холодного арктичного повітря та північний характер погоди збережуться.
"Водночас у першій половині ночі 21 квітня ще позначатиметься вплив фронтальної системи, пов’язаної з циклоном, що рухається через Румунію у напрямку Чорного моря, тому місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Із посиленням антициклонального поля встановиться малохмарна, холодна та суха погода. У нічні та ранкові години зберігатимуться сприятливі умови для подальшого вихолодження повітря та заморозків у повітрі інтенсивністю 0-3º, вдень стримані 7-12º тепла", - йдеться у повідомленні.
Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань додав у дописі в Facebook, що минулої ночі під час прояснень метеостанції в області зафіксували заморозки в повітрі в межах 0,7–1,3 градуса. Хоча така інтенсивність не призвела до масового пошкодження квітучих кісточкових культур, у найближчі дні загроза заморозків зберігатиметься.
"У другій половині тижня на синоптичних картах з’являється швидкісний пірнаючий циклон. Чому така характеристика? Атмосферний вихор зі швидкістю 50 – 60 км/год надходить з північних районів у більш південні широти, і це виглядає так, ніби він "падає зверху". Тому і називаємо - пірнаючий", - вказав він.
Він також зазначив, що 23–24 квітня регіон опиниться в тиловій частині циклону, звідки надходитиме нова хвиля холодного повітря з району Карського моря. Очікуються періодичні дощі, а посилений вітер посилюватиме відчуття холоду. Температура повітря вночі становитиме 2–7 градусів тепла, вдень — лише 6–11 градусів. Крім того, можливі відчутні коливання атмосферного тиску, що може вплинути на метеозалежних людей.
"За динамікою синоптичних процесів, цей холод прийшов надовго. Орієнтовно до кінця квітня про справжнє тепло можна забути. Тому важливо одягатися по погоді", - резюмує він.
Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред