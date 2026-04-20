Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Юрій Берендій
20 квітня 2026, 21:29оновлено 20 квітня, 22:44
Синоптики попереджають про нову хвилю похолодання із заморозками та дощами найближчими днями через вплив так званого "пірнаючого" циклону.
/ Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Якою буде погода в Черкаській області до кінця тижня
  • Коли варто чекати на посилення морозів
  • Коли прийде потепління

На Черкащині оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний процес і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів. Про це йдеться у повідомленні Черкаського обласного центру з гідрометеорології.

Синоптики попереджають, що в ніч на 21 квітня в Черкаській області та Черкасах очікуються заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів, у зв’язку з чим оголошено другий рівень небезпеки.

відео дня

Метеорологи пояснюють, що на вихідних у нижніх і середніх шарах атмосфери над регіоном сформувався північний процес, спричинений розташуванням потужного антициклону над Скандинавією та зони низького тиску в районі Волги, що призвело до надходження холодного арктичного повітря. У нічні години посилення впливу скандинавського антициклону викликало прояснення неба, послаблення вітру та інтенсивне охолодження приземного шару, через що температура місцями знижувалася до заморозків близько 1 градуса.

/ Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

21–22 квітня погодні умови залишатимуться під впливом гребеня антициклону з району Ісландії, тому надходження холодного арктичного повітря та північний характер погоди збережуться.

"Водночас у першій половині ночі 21 квітня ще позначатиметься вплив фронтальної системи, пов’язаної з циклоном, що рухається через Румунію у напрямку Чорного моря, тому місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Із посиленням антициклонального поля встановиться малохмарна, холодна та суха погода. У нічні та ранкові години зберігатимуться сприятливі умови для подальшого вихолодження повітря та заморозків у повітрі інтенсивністю 0-3º, вдень стримані 7-12º тепла", - йдеться у повідомленні.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань додав у дописі в Facebook, що минулої ночі під час прояснень метеостанції в області зафіксували заморозки в повітрі в межах 0,7–1,3 градуса. Хоча така інтенсивність не призвела до масового пошкодження квітучих кісточкових культур, у найближчі дні загроза заморозків зберігатиметься.

/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

"У другій половині тижня на синоптичних картах з’являється швидкісний пірнаючий циклон. Чому така характеристика? Атмосферний вихор зі швидкістю 50 – 60 км/год надходить з північних районів у більш південні широти, і це виглядає так, ніби він "падає зверху". Тому і називаємо - пірнаючий", - вказав він.

// Фото: Віталій Постригань / Facebook

Він також зазначив, що 23–24 квітня регіон опиниться в тиловій частині циклону, звідки надходитиме нова хвиля холодного повітря з району Карського моря. Очікуються періодичні дощі, а посилений вітер посилюватиме відчуття холоду. Температура повітря вночі становитиме 2–7 градусів тепла, вдень — лише 6–11 градусів. Крім того, можливі відчутні коливання атмосферного тиску, що може вплинути на метеозалежних людей.

"За динамікою синоптичних процесів, цей холод прийшов надовго. Орієнтовно до кінця квітня про справжнє тепло можна забути. Тому важливо одягатися по погоді", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Цього тижня погода на Житомирщині буде мінливою. За інформацією обласного гідрометцентру, з 21 по 24 квітня регіон накриє нова хвиля похолодання із сильними заморозками, особливо в нічні та ранкові години середи та четверга.

У вівторок, 21 квітня, на Рівненщині також відчутно похолодає порівняно з попереднім днем. Опадів не прогнозують, однак уночі температура знову опускатиметься до небезпечних значень.

У Полтаві та області 20 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень погода на вихідні Погода Черкаська область
Реклама

