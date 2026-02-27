Рус
"Могла і врізати": розлючена Варум зірвалася на залежного Агутіна

Христина Трохимчук
27 лютого 2026, 13:19
Відомий ведучий став свідком сімейної сварки.
Леонід Агутін і Анжеліка Варум
Леонід Агутін і Анжеліка Варум / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леонід Агутін

Ви дізнаєтеся:

  • Що розлютило Анжеліку Варум
  • Чим закінчилася сварка Леоніда Агутіна і його зіркової дружини

Відомий ведучий Отар Кушанашвілі згадав епізод жорсткої сімейної сварки між артистами Леонідом Агутіним і Анжелікою Варум. В ефірі російських ЗМІ телеведучий зазначив, що співачка жорстко боролася з алкогольною залежністю чоловіка.

За словами Кушанашвілі, Варум може похвалитися твердим і непохитним характером, тому сваритися з нею досить ризиковано. Ведучий переконався в цьому під час відпочинку з парою в ОАЕ. У той період Агутін страждав від алкогольної залежності, і дружина суворо заборонила йому пити. Заборона поширювалася і на друзів артиста — вони не повинні були "спокушати" Леоніда, пропонуючи йому алкоголь.

Агутін і Варум багато років
Леонід Агутін - особисте життя / фото: instagram.com, Леонід Агутін

Як зізнався Отар, він порушив заборону Анжеліки і роздобув для друга спиртне. Дізнавшись про це, співачка розлютилася і влаштувала чоловікам прочуханку прямо в лобі готелю. Варум обсипала ведучого нецензурною лайкою і не соромилася у виразах, ледь не дійшовши до рукоприкладства.

"Анжеліка при всій своїй тендітності... Вона була в гніві страшна, могла і врізати", — зізнався Кушанашвілі.

Леонід Агутін, Анжеліка Варум
Леонід Агутін і Анжеліка Варум — стосунки / фото: instagram.com, Леонід Агутін

Леонід Агутін — залежність

Леонід Агутін неодноразово зізнавався в серйозній алкогольній залежності, яка супроводжувала його в роки шаленої популярності. Артист описував цей стан як "спробу сховатися від стресу", визнаючи, що в якийсь момент спиртне стало заважати роботі і стосункам з Анжелікою Варум. Переломним моментом стало усвідомлення загрози розпаду сім'ї, після чого співак вирішив переглянути спосіб життя.

Раніше Главред повідомляв, що син Бреда Пітта і Анджеліни Джолі прийняв остаточне рішення порвати зв'язки зі своїм зірковим батьком. У титрах кінокартини шанувальники помітили, що хлопець вказаний під прізвищем матері — Джолі.

Також Наталка Денисенко разом зі своїм коханим Юрієм Савранським публічно розповіли про початок їхніх стосунків. Актриса розкрила, що на початку роману вона не була впевнена в тому, що хоче будувати стосунки з Юрієм, але він довів свої почуття діями.

Про особу: Леонід Агутін

Леонід Агутін — радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008).

За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Блакитні гітари", працював концертним директором у групах "Веселі хлопці", "Співаючі серця", "Піснярі". Мати, Людмила Агутіна, — вчителька початкових класів.

Всього до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Включите свет", вийшов у 2021-му. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

