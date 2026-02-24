Півсотні сіл у небезпеці: повінь загрожує одному з регіонів України

Рятувальники відпрацьовують алгоритми евакуації та доставки продуктів і ліків у населені пункти на ризикованих територіях.

Чернігівська область очікує весняну повінь через аномально велику кількість опадів цього року. Пів сотні населених пунктів перебувають у зоні підвищеного ризику, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Заслухали гідрометеорологів. Фахівці прогнозують, що повінь буде. Є різні сценарії її проходження. У зоні ризику — пів сотні населених пунктів області. Були сьогодні доповіді дорожників. Передусім — мости. Тут важливо забезпечити сполучення і швидке відновлення після того, як рівень води знизиться", — зазначив В’ячеслав Чаус. відео дня

Готовність служб

Очільник області також додав, що для допомоги населенню залучатимуть рятувальників.

"Підрозділи ДСНС мають чіткий алгоритм дій та необхідну техніку. Зокрема, для евакуації людей та доставки продуктів і ліків у важкодоступні місця використовуватимуть всюдиходи "Богун", які вже довели свою ефективність у попередні роки", — підкреслив Чаус.

За його словами, повені — звичне явище для регіону, проте цьогорічні погодні умови потребують максимальної злагодженості та готовності всіх служб.

Погода в Україні упродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що в Україну надходить тепла повітряна маса, через що температура в усіх регіонах істотно підвищиться. Найбільш інтенсивне потепління очікується на заході та південному заході країни.

Опади цього тижня будуть переважно невеликими, місцями можливий туман.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Житомир та область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади одразу у двох "форматах" - мокрий сніг та дощ.

Також погода в Україні упродовж тижня буде вологою. Очікуються опади, зокрема, мокрий сніг та дощ, також передбачаються тумани. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Крім того, кінець лютого у Дніпрі мине під знаком хмар та вологи. За даними метеосервісу Sinoptik, найближчими днями місто накриє суцільна хмарність, а поєднання сирості та вітру змусить містян відчувати температуру значно нижчою, ніж показуватимуть термометри.

