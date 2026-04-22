Рівненщину накриє небезпечна погода: про що попереджають синоптики

Мешканцям Рівненщини варто бути готовими до нічних заморозків та шквального вітру.

Прогноз погоди у Рівному та області на 23 квітня

У четвер, 23 квітня, на Рівненщині погода буде неспокійною та контрастною: ніч пройде без істотних опадів, а вдень можливий короткочасний дощ.

Атмосферна ситуація ускладниться сильними поривами шквального вітру, які досягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Уночі температура по області становитиме від +1 до +6 градусів, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0…-3°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14°.

У самому Рівному вночі очікується +1…+3°, із заморозками на поверхні ґрунту 0…-2°. Вдень температура коливатиметься в межах +10…+12°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, із поривами до 15-20 м/с.

Рівненські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явищавпродовж доби 23 квітня. По області та в Рівному очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпечності - жовтому.

Також уночі 23 квітня прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3°, що також класифікується як жовтий рівень небезпечності.

На ніч 24 квітня синоптики попереджають про заморозки у повітрі 0…-3°. Це вже другий рівень небезпечності - помаранчевий.

Фахівці наголошують, що такі заморозки можуть завдати шкоди квітучим плодовим рослинам, які перебувають у фазі цвітіння. Господарям варто подбати про захист садів та городів, адже навіть кілька холодних ночей можуть суттєво вплинути на врожай.

Шквальний вітер на Рівненщині / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

Як повідомляв Главред, 23 квітня погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону, що панує над Східноєвропейською рівниною. Очікується мінлива хмарність та значне посилення вітру.

Крім того, 22 квітня у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. 23 квітня на Полтавщині також буде хмарно з проясненнями.

Також 22 квітня у Києві та області очікується прохолодна, але суха погода без опадів. Вночі температура становитиме 0…+3°C, місцями можливі заморозки, вдень повітря прогріється до +8…+13°C (у столиці — до +10…+12°C).

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

