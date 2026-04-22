Рівненщину накриє небезпечна погода: про що попереджають синоптики

Інна Ковенько
22 квітня 2026, 17:20
Мешканцям Рівненщини варто бути готовими до нічних заморозків та шквального вітру.
Рівненщину накриє небезпечна погода: про що попереджають синоптики
Прогноз погоди у Рівному та області на 23 квітня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

У четвер, 23 квітня, на Рівненщині погода буде неспокійною та контрастною: ніч пройде без істотних опадів, а вдень можливий короткочасний дощ.

Атмосферна ситуація ускладниться сильними поривами шквального вітру, які досягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в області та Рівному

Уночі температура по області становитиме від +1 до +6 градусів, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0…-3°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14°.

У самому Рівному вночі очікується +1…+3°, із заморозками на поверхні ґрунту 0…-2°. Вдень температура коливатиметься в межах +10…+12°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, із поривами до 15-20 м/с.

Попередження про заморозки та шквальний вітер

Рівненські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явищавпродовж доби 23 квітня. По області та в Рівному очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпечності - жовтому.

Також уночі 23 квітня прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3°, що також класифікується як жовтий рівень небезпечності.

Стихійні явища на Рівненщині

На ніч 24 квітня синоптики попереджають про заморозки у повітрі 0…-3°. Це вже другий рівень небезпечності - помаранчевий.

Фахівці наголошують, що такі заморозки можуть завдати шкоди квітучим плодовим рослинам, які перебувають у фазі цвітіння. Господарям варто подбати про захист садів та городів, адже навіть кілька холодних ночей можуть суттєво вплинути на врожай.

Шквальний вітер на Рівненщині / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

Як повідомляв Главред, 23 квітня погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону, що панує над Східноєвропейською рівниною. Очікується мінлива хмарність та значне посилення вітру.

Крім того, 22 квітня у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. 23 квітня на Полтавщині також буде хмарно з проясненнями.

Також 22 квітня у Києві та області очікується прохолодна, але суха погода без опадів. Вночі температура становитиме 0…+3°C, місцями можливі заморозки, вдень повітря прогріється до +8…+13°C (у столиці — до +10…+12°C).

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо

В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо

17:46Війна
Лікування вдома і нові правила госпіталізації: чому лікарні не братимуть пацієнтів

Лікування вдома і нові правила госпіталізації: чому лікарні не братимуть пацієнтів

17:36Україна
США все ж скористались допомогою України: де розгорнули українську систему проти дронів

США все ж скористались допомогою України: де розгорнули українську систему проти дронів

17:21Світ
Популярне

Більше
Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

На врожай квасолі годі й сподіватись: які культури категорично не можна садити поруч

На врожай квасолі годі й сподіватись: які культури категорично не можна садити поруч

Останні новини

17:59

Врятував Київ за 3 тисячі дукатів - кого вважають "некоронованим королем Русі"

17:51

"Кидалово на гроші": Кіркоров та Асті кинули російських окупантів

17:46

В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо

17:36

Лікування вдома і нові правила госпіталізації: чому лікарні не братимуть пацієнтівВідео

17:22

3 хвилини і подряпин не залишиться: секрет відновлення паркету за копійкиВідео

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
17:21

США все ж скористались допомогою України: де розгорнули українську систему проти дронів

17:20

Рівненщину накриє небезпечна погода: про що попереджають синоптики

17:16

Чотири дати народження з найсильнішою волею: на них можна покластися

17:06

Гривня різко подорожчала: новий курс валют на 23 квітня

17:00

"Моя друга мама": Віталій Козловський вперше показав сестру та вразив зізнаннямВідео

16:55

Сосиски залишатимуться свіжими в рази довше: секретний трюк, який знають одиниці

16:51

Шквальний вітер і заморозки налетять на Львівщину: коли прогнозують негоду

16:26

Шквальний вітер та дощ накриють Житомирщину: коли чекати удару негоди

16:23

Слідами Ноєвого ковчега: вчені натрапили на щось незрозуміле

16:12

Ці речі не вийдуть із моди: 5 стильних знахідок, які непідвладні часуВідео

16:08

Дощі і штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

16:07

Урожай полуниці буде великим та соковитим: що потрібно зробити до кінця квітняВідео

16:00

Жовті плями зникнуть на очах: як відмити матрац і подушки без хімії

15:55

Говорити "купити в розстрочку" - це груба помилка: як правильно сказати українською

15:18

Сім'я вирішила приспати здорову собаку: причина обурила людейВідео

15:00

Які українські імена мають російське коріння: їх можна почути щодня

14:47

"Загнали в кут, як щура": генерал СБУ розкрив подвійну гру Лукашенка

14:45

Найсоковитіші котлети без зайвої олії: рецепт, від якого всі будуть в захваті

14:36

"Хочу показати його всім": Соловій розсекретила свого нового коханого

14:26

Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ - перші деталі

14:11

Не з дружиною: Ігор Ніколаєв потрапив у об'єктив камери з блондинкою

13:56

Росія створює ризик серйозної аварії на ЧАЕС: що загрожує Україні

13:53

Чи може водій повернути ліворуч: тест з ПДР збиває з пантелику за секундиВідео

13:52

Хлопчик знайшов золото на дні озера, але далі почалося щось дивне

13:43

Закрив собою дитину від куль: що відомо про вбитого терористом двірника у Києві

13:32

Гороскоп Таро на завтра, 23 квітня: Ракам — рівновага, Терезам — відкинути сумніви

13:28

"Слава родини Ступок згасне": колишня дружина Дмитра зробила гучну заяву

13:24

Називав себе "генералом армії РФ": розкрито нові деталі про київського стрільця

13:10

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів в США - військовий

12:57

Чому в пральній машині є віконце, а в посудомийній — ні

12:51

Чому з вулиць міст України зникли горобці: справжня причина, яку ігноруютьВідео

12:45

Кіркоров знову змінив зовнішність: як він тепер виглядає

12:31

Пункти управління і жива сила: Сили оборони потужно вдарили по РФ

12:26

"Це вже не 2022 рік": генерал СБУ оцінив ризики наступу з боку Білорусі

12:22

Китайський гороскоп на завтра, 23 квітня: Півням — кмітливість, Драконам — азарт

11:54

Концентрація та впевненість: 6 причин записати дитину на гру на барабанах

11:53

Історія "супертатуся": чоловік залазив у борги заради 276 усиновлених дітей

11:31

Паніка на ринках: світу загрожує продовольча криза через війну в Ірані — FT

11:27

Сергій Ребров іде зі збірної України - хто може стати новим тренером

11:08

Нафтопровід "Дружба" відновив роботу: розпочато перекачку нафти - деталі

11:06

Гороскоп на завтра, 23 квітня: Скорпіонам - роздратування, Водоліям - зміни

11:06

"Хто ти, хлопчику": Бєдняков розкрив, що витворила Марченко

10:50

РФ запустила дрони з 7 напрямків: Україна під масованою атакою

10:40

Ступка-молодший у монохромному стилі показав свою кохану

10:33

Герасимов "малює перемоги" на фронті: ISW розкрив реальні "здобутки" росіян

