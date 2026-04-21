Різка зміна погоди в Рівному та області: синоптики попереджають про заморозки

У середу мешканців області чекає хмарний день із проясненнями та ранковим туманом.

Прогноз погоди у Рівному та області на 22 квітня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

Яка буде погода в Рівному 22 квітня

Чи очікуються в області опади

На скільки опуститься температура вночі

У середу, 22 квітня, на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, істотних опадів не очікується.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Рівненській області 22 квітня

У середу, температура по області вночі становитиме від 0 до +5 градусів, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки. Вдень очікується +10…+15 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода в Рівному 22 квітня

У Рівному вночі температура коливатиметься від +1 до +3 градусів, із заморозками на поверхні ґрунту. Вдень рівненські синоптики прогнозують від +12 до +14 градусів.

Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Як писав Главред, погода в Одесі у травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів. Погода буде хмарною, проте ні дощу, ні інших опадів у перші десять днів травня чекати не варто.

Крім того, у Черкаській області оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний потік і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Нагадаємо, квітневе потепління в Дніпропетровській області тимчасово відступає під впливом активного атмосферного фронту. Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в регіоні очікується істотне погіршення погодних умов.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

