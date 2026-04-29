Розігріє до +20 градусів: коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

Синоптикиня назвала дату, коли заморозки відступлять.

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня

Погода в Україні в останній день квітня буде прохолодною та дощовою, але вже через кілька днів почне теплішати. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 30 квітня в Україні вночі ще залишається ймовірність заморозків. Вдень у четвер очікується +8…+11 градусів, на континентальній частині півдня +10…+13 градусів.

Водночас дощі пройдуть на півночі, північному сході, у центральній частині, а на заході, півдні та південному сході - без опадів.

Вітер прогнозується північно-західний, помірний або невеликий.

Погода в Києві

У Києві 30 квітня очікується невеликий дощ. Вночі температура складатиме +1…+3 градуси, вдень +8…+10 градусів.

Коли прийде потепління

Діденко додала, що 1 травня виявиться ще перехідним днем від холоду до тепла. Але вже 2-3 травня почне теплішати і заморозки відступлять.

Вона додала, що денна температура повітря становитиме +11…+16 градусів, а на Волині та Рівненщині очікується +17…+20 градусів.

"2-3 травня тепло вже посміливішає, та й опади навряд чи наважаться завадити нам насолодитися нарешті хоча б несміливим, але перспективним теплом - вихідними очікується суха погода із сонячними проясненнями. Наступний тиждень порадує ще більше", - підсумувала синоптикиня.

Як повідомляв Главред, у Дніпрі та на території Дніпропетровської області синоптична ситуація визначатиметься впливом прохолодної повітряної маси, що зумовить зниження температурних показників. У регіоні прогнозується мінлива хмарність, істотних опадів не очікується.

На Рівненщині очікується прохолодна й нестійка погода. Вдень можуть пройти дощі, місцями з мокрим снігом.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич говорив, що уже на початку травня температура в окремих регіонах підніметься до +20…+22 градусів, а погода стане стабільнішою.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

