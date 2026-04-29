Розігріє до +20 градусів: коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у четвер
- Коли температура підніметься до +20 градусів
Погода в Україні в останній день квітня буде прохолодною та дощовою, але вже через кілька днів почне теплішати. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, 30 квітня в Україні вночі ще залишається ймовірність заморозків. Вдень у четвер очікується +8…+11 градусів, на континентальній частині півдня +10…+13 градусів.
Водночас дощі пройдуть на півночі, північному сході, у центральній частині, а на заході, півдні та південному сході - без опадів.
Вітер прогнозується північно-західний, помірний або невеликий.
Погода в Києві
У Києві 30 квітня очікується невеликий дощ. Вночі температура складатиме +1…+3 градуси, вдень +8…+10 градусів.
Коли прийде потепління
Діденко додала, що 1 травня виявиться ще перехідним днем від холоду до тепла. Але вже 2-3 травня почне теплішати і заморозки відступлять.
Вона додала, що денна температура повітря становитиме +11…+16 градусів, а на Волині та Рівненщині очікується +17…+20 градусів.
"2-3 травня тепло вже посміливішає, та й опади навряд чи наважаться завадити нам насолодитися нарешті хоча б несміливим, але перспективним теплом - вихідними очікується суха погода із сонячними проясненнями. Наступний тиждень порадує ще більше", - підсумувала синоптикиня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у Дніпрі та на території Дніпропетровської області синоптична ситуація визначатиметься впливом прохолодної повітряної маси, що зумовить зниження температурних показників. У регіоні прогнозується мінлива хмарність, істотних опадів не очікується.
На Рівненщині очікується прохолодна й нестійка погода. Вдень можуть пройти дощі, місцями з мокрим снігом.
Водночас синоптик Ігор Кібальчич говорив, що уже на початку травня температура в окремих регіонах підніметься до +20…+22 градусів, а погода стане стабільнішою.
Читайте також:
- Ціни на пальне сколихнуться: чи буде стрибок до 100 гривень і що готують АЗС
- Гороскоп на завтра, 30 квітня: Скорпіонам - зрада, Стрільцям - полегшення
- Один удар — і ціле місто без води: РФ готує новий сценарій ударів по Україні
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред