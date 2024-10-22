Останні теплі дні: синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання і сніг

Найближчими днями в більшості регіонів України повітря прогріватиметься до комфортних +15 градусів. Потім температура повітря знизиться.

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Прогноз погоди до кінця жовтня озвучила синоптик Наталія Птуха / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Чи чекати снігу та дощів до кінця жовтня

Коли в Україну прийде суттєве похолодання

Якою буде погода взимку 2024-25

В Україну прийшло потепління, але триватиме воно недовго. Уже з четверга в країну зайде прохолодніше повітря, а наступного тижня очікується похолодання. Такий прогноз погоди на тиждень озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Найближчими днями в більшості регіонів України повітря прогріватиметься до комфортних +15 градусів. На Півдні буде тепліше - стовпчики термометрів піднімуться до +17...+18 градусів. Нічна температура зберігатиметься в межах +1...+7 градусів, пише NV.

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Мороз очікується найближчими днями в Карпатах, а саме -1...-3 на високогір'ї.

Із четверга, 24 жовтня, північно-західний вітер трохи знизить температуру до +10...+13 у більшості областей, а ще додасть хмарності.

Опадів упродовж тижня не варто чекати. Сніг також не прогнозується.

Погода в Києві

У столиці та області весь тиждень буде без опадів.

У Києві температура повітря вночі становитиме +3...+6, в області буде трохи прохолодніше - до +2.

"Денна температура 22 жовтня +14...+16, потім кілька днів +13...+15 і 25-27 жовтня +10...+12 градусів", - сказала Птуха.

Коли в Україну прийде похолодання

Атмосферні фронти з північного заходу вже наступного тижня принесуть зміни в погоді. Підвищиться ймовірність того, що в Україні випаде сніг.

"Все ж таки наближається третій місяць осені. Звичайно, там уже й опади можуть бути, зокрема, місцями змішаної фази", - сказала синоптик.

Прогноз погоди на зиму 2024-25

"Для України зберігається тенденція останніх років - тобто зими стають дедалі теплішими. Очікуємо, що і ця зима не буде винятком", - сказала Птуха.

За прогнозом синоптика, можуть бути й періоди холоду, але їхня тривалість і зниження температури до таких сильних морозів у -20...-30 градусів стає дедалі коротшою.

"Або ж вони іноді взагалі відсутні, як, наприклад, сезон 2019-2020, коли в нас метеорологічна зима так і не настала", - нагадала експертка.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні - прогнози

За прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні 22 жовтня буде сонячною й теплою.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в Україні буде сухо і тепло протягом усього тижня. У цей період не очікуються навіть заморозки.

Метеоролог Ігор Кибальчич повідомляв, що протягом тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон. Він забезпечить стабільну погоду з високим атмосферним тиском і майже повною відсутністю опадів. Детальний прогноз погоди на тиждень читайте в матеріалі: В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня.

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