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Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2024, 05:55
117
Уже 25 жовтня країну атакує нова магнітна буря.
магнітна буря, сонце
В Україні жорстко посилилася магнітна буря / фото: pixabay

Україну атакувала магнітна буря. Вона мала закінчитися, але раптово жорстко посилилася. Про це повідомляє meteoagent.

Потужність магнітної бурі почала зростати 17 жовтня. Тоді вона була на рівні 5-ти балів. Уже наступного дня вона злетіла до майже 7-бальної потужності, а 19 жовтня сягнула позначки майже 8-ми балів.

Очікується, що 20-21 жовтня магнітна буря стане слабшою. Вона опуститься до рівня 4-х балів. 22 жовтня сила бурі стане 3-бальною.

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Нова магнітна буря увірветься в країну вже 25 жовтня і вдарить із 4-бальною потужністю. Після цього вона опуститься до трьох балів і знизиться до мінімуму.

магнітна буря
В Україні жорстко посилилася магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 20 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 31 сонячну пляму.

Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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