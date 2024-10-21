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В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня

Руслана Заклінська
21 жовтня 2024, 09:09
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Впродовж тижня температури будуть знижуватися до позначок близько 0 °С, а подекуди і нижче, однак вдень сонячна погода сприятиме підвищенню температури.
В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня
Протягом усього тижня очікується суха погода з туманами / Фото: pixabay.com

Впродовж тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон. Він забезпечить стабільну погоду з високим атмосферним тиском та майже повною відсутністю опадів. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кібальчич.

За його словами, ночі будуть прохолодними, з температурою місцями нижче 0 °С, а вдень повітря прогріватиметься до +10...+17 °С, що трохи перевищує кліматичну норму. Крім того, у багатьох регіонах можливі тумани, які є типовими для цієї пори року.

Погода в Україні на понеділок, 21 жовтня

На всій території України пануватиме малохмарна погода, опадів не передбачається. Невеликі дощі очікуються лише на крайньому сході вночі.

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Вітер буде південним на заході та північним на решті території із швидкістю 5 – 10 м/с. Нічна температура коливатиметься від +1 до +6 °С, на заході та півночі можливі заморозки до -4 °С. Вдень температура сягатиме +10...+15 °С.

Погода в Україні на вівторок, 22 жовтня

По всій країні утримається стійка погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура вночі становитиме +1…+6 °С, а на заході та півночі близько 0 °С. Проте уже вдень потеплішає до +12...+17 °С.

Погода в Україні на середу, 23 жовтня

Кібальчич стверджує, що у середу очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями спостергатимуться тумани.

Вітер переважно західний, 5 - 10 м/с. Температура вночі становитиме +2…+7°C, а вдень +13…+18°C.

Погода в Україні на четвер, 24 жовтня

По всій Україні опади не прогнозуються. Лише в Карпатах та на Прикарпатті вночі місцями можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура вночі впаде до +3…+8°C, вдень підніметься до +11…+16°C. Водночас на крайньому півдні місцями потеплішає до +18°C.

Погода в Україні на п’ятницю, 25 жовтня

Метеоролог зазначив, що у п'ятницю антициклон продовжить визначати погоду. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура вночі - +1...+6°C, вдень +11...+16°C.

Погода в Україні на суботу, 26 жовтня

У суботу по всій території країни обпадів не прогнозують. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Нічна температура становитиме +1...+6°C, однак вдень Україні потеплішає до +11...+16°C.

Погода в Україні на неділю, 27 жовтня

На всій території України опадів не передбачається. Лише вдень та ввечері на крайньому заході пройдуть невеликі дощі.

Вітер південний та південно-східний із швидкістю 5 – 10 м/с. Вночі температура повітря опуститься до +1...+6°C, вдень підніметься до +11...+16°C.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україну на кілька днів повернеться "бабине літо". Речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що з 22 жовтня зміниться конфігурація баричних утворень, що призведе до підвищення температури.

Також Птуха повідомила, що на початку листопада в Україні може утворитися циклон, який принесе дощі, місцями з мокрим снігом. За її словами, перший сніг може з'явитися у вигляді змішаних опадів.

Як повідомляв Главред, погода в Україні у найближчі дні буде сонячною та без опадів. Синоптик Наталія Діденко розповіла, що варто також очікувати туманів.

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