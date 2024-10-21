В Україні різко змінюється погода: що очікувати найближчим часом

Погода в Україні 22 жовтня буде сонячною та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде сухо та тепло протягом всього тижня. У цей період не очікуються навіть заморозки.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 22 жовтня
В Україні 22 жовтня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-9 м/с.
"Температура вночі 0-5°, на узбережжі морів до 8° тепла, в Карпатах 1-3° морозу; вдень в Україні 12-17° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +17
За даними meteoprog, 22 жовтня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+17 градусів. Найнижча температура буде в Луганській, Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +5...+15 градусів.
Погода 22 жовтня у Києві
У Києві 22 жовтня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.
Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.
Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.
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