Від спекотного сонця до злив: який сюрприз готує погода Україні цього тижня

Синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди.

Коли дощі накриють Україну та де чекати гроз - прогноз погоди на тиждень / Фото: УНІАН

Коли в Україні почнуться дощі

Якою буде погода в День незалежності

Погода в Україні найближчими днями буде теплою та сонячною. До кінця тижня ситуація зміниться - у країну прийдуть дощі. Детальний прогноз погоди до кінця тижня озвучила синоптик Наталка Діденко.

Погода на завтра, 20 серпня

У середу в Україні пануватиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність, суха погода і багато сонця.

Температура повітря 20 серпня також істотно не зміниться. Впродовж дня в більшості областей України температура повітря підніметься до +23... +28 градусів, на півдні та південному сході - до +25... +30 градусів.

Погода в Києві завтра також буде сухою. Стовпчики термометрів покажуть +24 градуси.

Прогноз погоди / t.me/PohodaNatalka

Коли в Україну прийдуть дощі

У четвер опади очікуються в західній частині України.

"22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично по всій території (крім, на жаль, південної частини), можливі грози. У середині тижня додасться спеки", - розповіла Діденко.

Якою буде погода на День незалежності

24 серпня погода в Україні буде сонячною. Удень температура повітря підніметься до +19...+24, на півдні та сході синоптик прогнозує +24...+29 градусів. На Заході буде трохи холодніше - від 16 до 20 градусів тепла.

"А поки що - завтра сухо і тепло, далі дощі та градусні стрибки і нарешті в неділю - синоптичний святковий комфорт", - резюмувала Діденко.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред ​

