Від спекотного сонця до злив: який сюрприз готує погода Україні цього тижня

Погода в Україні найближчими днями буде теплою та сонячною. До кінця тижня ситуація зміниться - у країну прийдуть дощі. Детальний прогноз погоди до кінця тижня озвучила синоптик Наталка Діденко.
Погода на завтра, 20 серпня
У середу в Україні пануватиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність, суха погода і багато сонця.
Температура повітря 20 серпня також істотно не зміниться. Впродовж дня в більшості областей України температура повітря підніметься до +23... +28 градусів, на півдні та південному сході - до +25... +30 градусів.
Погода в Києві завтра також буде сухою. Стовпчики термометрів покажуть +24 градуси.
Коли в Україну прийдуть дощі
У четвер опади очікуються в західній частині України.
"22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично по всій території (крім, на жаль, південної частини), можливі грози. У середині тижня додасться спеки", - розповіла Діденко.
Якою буде погода на День незалежності
24 серпня погода в Україні буде сонячною. Удень температура повітря підніметься до +19...+24, на півдні та сході синоптик прогнозує +24...+29 градусів. На Заході буде трохи холодніше - від 16 до 20 градусів тепла.
"А поки що - завтра сухо і тепло, далі дощі та градусні стрибки і нарешті в неділю - синоптичний святковий комфорт", - резюмувала Діденко.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, 19 серпня погода в Україні буде теплою та сухою. Синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Київській областях.
Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним. З 10 по 20 вересня погода зміниться - почнеться період вологості. Спочатку дощі будуть помірними, але до середини місяця вони посиляться. Температура знизиться, і українці відчують справжній "подих" осені.
Тим часом член Національної академії наук США Світлана Краковська розповіла, якою буде погода через 15 років. Експертка прогнозує, що в одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі.
