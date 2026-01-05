Небезпечні періоди чекають на українців: названо дати жорстких магнітних бур

Україну "труситимуть" дуже жорсткі магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття людини.

Україну накриють магнітні бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну в січні атакує кілька магнітних бур. Деякі будуть дуже сильними і жорстко вплинуть на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

5 січня потужність магнітної бурі тримається на рівні трьох балів. Після цього буде невелике затишшя. Нова магнітна буря буде 9-10 січня. У ці дні вона також буде на рівні трьох балів.

Через день знову почнеться нова буря. Вона вдарить із 3-бальною потужністю, а наступного дня зросте до п'яти балів. На такому рівні вона протримається до 14 січня включно. З 17 по 20 січня потужність бурі буде також на рівні 5-ти балів, а 21-22 січня - трьох балів.

27 січня накриє нова магнітна буря. Вона почнеться з потужності три бали, потім посилиться до 4-х і 5-ти балів. 30 січня потужність бурі знову опуститься до трьох балів.

Прогноз магнітних бур на січень 2026 року / інфографіка: Главред

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С. Повідомляється, що 6 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 24 сонячні плями.

"Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - ідеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

